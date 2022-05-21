Сльози на очах, але все ж таки посміхається: як змінилася Олена Зеленська за 3 місяці війни (фото)

Дружина президента, попри сумні очі, виглядає дуже красиво.

Дружина президента України Олена Зеленська, яка лише нещодавно вперше за час війни з’явилася на публіці, разом зі своїм чоловіком Володимиром Зеленським дала велике та відверте інтерв’ю українським журналістам.

"Телеграф" помітив, що перша леді України за три місяці війни дуже змінилася. Мабуть, переживання і нерви дали про себе знати, адже вона дуже помітно схудла. Особливо добре це було видно під час церемонії прощання з першим президентом незалежної України — Леонідом Кравчуком, куди президентське подружжя приїхало разом.

Варто зазначити, що перша леді має дуже стомлений вигляд, але це й не дивно, знаючи, що відбувається в Україні. Однак, сидячи поряд зі своїм чоловіком, вона посміхається, сміється, попри сльози, які періодично наверталися на очі.

Пропонуємо вам подивитись, як змінилася Олена Зеленська за три місяці повномасштабної війни в Україні.

Як зараз виглядає Олена Зеленська:

Як виглядала Олена Зеленська до війни:

Нагадаємо, що вперше за час війни перша леді вийшла на публіку, коли зустрічалася із дружиною президента США Джилл Байден в Ужгороді, 8 травня.