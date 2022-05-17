Схудлу Олену Зеленську помітили у Києві — це її друга поява на публіці з початку війни

Перша леді прибула на церемонію прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком.

У вівторок, 17 травня, в Українському домі у Києві відбулася церемонія прощання першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком. Попрощатися із політиком приїхала і перша леді України – Олена Зеленська. Зазначимо, що з початку війни це друга поява дружини президента на публіці. Раніше перша леді зустрілася із дружиною президента США Джілл Байден в Ужгороді, 8 травня.

На церемонію прощання Олена Зеленська прибула в чорному брючному костюмі, і такого ж кольору блузі. Варто відзначити, що переживання про долю своєї батьківщини і про свого чоловіка дають про себе знати: перша леді помітно схудла.

Президентське подружжя поклало квіти до труни першого президента України і вшанувало його пам’ять хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський з дружиною Оленою попрощалися з Леонідом Кравчуком

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, що Леонід Кравчук пішов із життя на 89-му році після тривалої хвороби. Влітку 2021 року він переніс складну операцію на серці.

Через війну доставити тіло Леоніда Кравчука з німецької лікарні в Україну літаком було неможливо, тому сім’ї першого президента України довелося організовувати наземне транспортування, зокрема й залізницею.