Исхудавшую Елену Зеленскую заметили в Киеве - это ее второе появление на публике с начала войны

Первая леди посетила церемонию прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

Во вторник, 17 мая, в Украинском доме в Киеве состоялась церемония прощания первым президентом независимой Украины — Леонидом Кравчуком. Попрощаться с политиком приехала и первая леди Украины — Елена Зеленская. Отметим, что с начала войны, это второе появление супруги президента на публике. Ранее первая леди встретилась с женой президента США Джилл Байден в Ужгороде, 8 мая.

На церемонию прощания Елена Зеленская прибыла в черном брючном костюме, и такого же цвета блузе. Стоит отметить, что переживания о судьбе своей родины и своем супруге дали у себе знать: первая леди заметно похудела.

Президентская чета возложила цветы к гробу первого президента Украины и почтила его память минутой молчания.

Владимир Зеленский с супругой Еленой простились с Леонидом Кравчуком

Фото: Ян Доброносов

Напомним, что Леонид Кравчук ушел из жизни на 89-м году после продолжительной болезни. Летом 2021 года он перенес сложную операцию на сердце.

Из-за войны доставить тело Леонида Кравчука из немецкой больницы в Украину самолетом было невозможно, поэтому семье первого президента Украины пришлось организовывать наземную транспортировку, в том числе и по железной дороге.