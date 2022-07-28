Зеленську після хейту за фотосесію для Vogue жінки підтримали цікавим флешмобом

Олену Зеленську розкритикували за "недівчачу" позу на фото, але десятки жінок стали на її захист

Фотосесія першої леді України Олени Зеленської для глянцю зі світовою славою Vogue, яку зробила легендарна фотографка Енні Лейбовіц, викликала запеклі суперечки у мережі. Надто багато претензій у людей виникло до пози Зеленської на одному з фото — позування назвали "недівчачим".

Така позиція деяких громадян видалася незрозумілою українській журналістці Зої Звиняцьківській, яка спеціалізується ще й на історії моди. Вона на власній сторінці у Facebook запропонувала флешмоб на підтримку Олени Зеленської.

"Я зовсім не фанатка Олени Зеленської якщо що, але мене дуже вкурвило оце "як вона сидить?!", — написала журналістка і запропонувала підтримати першу леді фотографіями з хештегом #sitlikeagirl.

За кілька годин до флешмобу приєдналися десятки українок, серед яких багато представників медіаспільноти та відомих осіб. Зокрема, журналістка Галина Танай, телеведуча Іванна Коберник, журналістка Ольга Шурова, народна депутатка Марина Бардіна, співачка Ольга Горбачова, телеведуча Василіса Фролова та десятки інших жінок. Всі вони переконані, що у позуванні Зеленської немає нічого "нежіночного" і її фото заслуговують на те, щоб прикрашати модний глянець Vogue.

Жінки України підтримали першу леді флешмобом sitlikeagirl Жінки України підтримали першу леді флешмобом sitlikeagirl Жінки України підтримали першу леді флешмобом sitlikeagirl Жінки України підтримали першу леді флешмобом sitlikeagirl Жінки України підтримали першу леді флешмобом sitlikeagirl Жінки України підтримали першу леді флешмобом sitlikeagirl Жінки України підтримали першу леді флешмобом sitlikeagirl Жінки України підтримали першу леді флешмобом sitlikeagirl

Нагадаємо, що більше фотографій подружжя Зеленських для Vogue доступні у матеріалі "Телеграфу" за посиланням. Додамо, що нещодавно американський журнал Time присвятив обкладинку нового номера та статтю першій леді України Олені Зеленській.