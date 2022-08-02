"Картковий будинок" по-українськи. Чи замінить Олена Зеленська чоловіка на посаді президента

Перша леді України вже має шалену підтримку співвітчизників та американців

"Чесно, я б хотіла бути відсутньою". Так в 2019 році перед другим туром президентських виборів майбутня перша леді Олена Зеленська відповіла на питання ВВС Україна про своє бачення в новій ролі. Вже тоді було зрозуміло, що її чоловік Володимир переможе в президентській гонці, і їх життя кардинально зміниться. Зеленська зізнавалась, що сильно переживає через новий статус. Бо розуміла, "що така персона, як перша леді, може привернути увагу до проблем тих, хто дійсно може допомогти. Тобто це персона, яка може гарантувати результат. Для мене це дуже складно".

З початку каденції Зеленського його дружина не поспішала поринати з головою в публічність. Вона поступово звикала до іншого життя, і з часом прийняла рішення, що бути осторонь неможливо. Олена Зеленська зацікавилась гуманітарними проєктами, заснувала Саміт перших леді та джентльменів і отримала міжнародний авторитет.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну дружина президента не зникла з інформаційного поля. Навпаки, вона вимушена була ще більше активізуватись, аби допомогти країні наближати перемогу. Свою впізнаванність у світі вона змогла "монетизувати" в широку підтримку. А останній візит Зеленської до США, викликав шквал емоцій. Їй вдалося змусити світ знову говорити про Україну та війну. Крім цього, в українських політичних колах пішли чутки про політичні амбіції Зеленської та можливе президенство. Чи є шанс у першої леді отримати авторитет та підтримку у суспільства та стати першою жінкою-президентом в Україні, дізнавався "Телеграф".

Позаштатна радниця президента

Олена Зеленська від самого початку була серед тих, хто не одразу схвально поставився до рішення Володимира Зеленського проміняти успішну кар’єру актора та коміка на крісло президента. "Коли я почала розуміти, що є таке в планах, то, як і багато близьких людей, сказала: "Ти з'їхав з глузду?"… Коли я усвідомила, що він дійсно розуміє, що збирається робити, я заспокоїлася", — згадувала перша леді.

Олена та Володимир Зеленські

Але для неї все одно стало шоком новорічне звернення чоловіка, в якому він повідомив всій країні про своє балотування. Тільки дружині про це не сказав, бо забув.

Та дороги назад вже не було. Зеленська не приховувала, що бажає залишитись на посаді сценариста в "Студії Квартал 95". Але після перемоги чоловіка свій талант сценариста вимушена була використовувати вже у новому напрямку роботи.

В оточенні Зеленського неодноразово розповідали, що дружина допомагає йому готувати промови, саме тому його виступи часто користуються популярністю та привертають увагу. До прикладу, екскерівник Офісу президента (ОП) Андрій Богдан визнав публічно, що для Володимира Зеленського важлива думки дружини, тому він часто до неї прислуховується.

Перша леді небагатослівна з цього приводу. Вона лише сказала, що як своєму чоловікові постійно дає поради. Але як президентові – ніколи: "Для цього є радники".

Олена та Володимир Зеленські на Банковій

За такий обережний підхід в спілкуванні з Зеленським джерела "Телеграфу" в оточенні президента позаочі називають першу леді мудрою та хитрою. І водночас вона не є пихатою — розумна, стримана, приємна у спілкуванні, вміє підібрати правильні слова. Як зазначив один співрозмовник "Телеграфу", наближений до ОП: "Зеленському є чому повчитись у дружини".

Наприклад, не зосереджувати багато уваги на особистому піарі та публічності. Перша леді неодноразово повторювала у ЗМІ, що вона не прихильниця зайвої публічності, про результати роботи розповідає, коли є що розповісти.

Першими масштабними та популярними проєктами, про які Зеленська повідомила, стали реформа харчування в закладах середньої освіти, Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні, а також запуск україномовних гідів по всьому світу. Культурна дипломатія дала можливість першій леді вийти за межі країни та популяризувати українську мову не лише у Європі, але і в країнах Африки.

Це був лише початок міжнародної активності першої леді. Далі в ОП продовжували формувати її в якості "амбасадора" держави. До 30-річчя Незалежності України на Банковій вирішили започаткувати Саміт перших леді та джентльменів, який очолила Зеленська. Вона пояснювала, що головна мета проєкту – просування дипломатії м’якої сили для культурного діалогу та гуманітарного впливу. "Це про голос громадських діячів на найвищому рівні, адже перші леді та джентльмени – це і є в першу чергу громадські діячі", — вважає Зеленська.

Київський саміт перших леді та джентльменів 2021

Своєю діяльністю їй вдалося також отримати прихильність і серед опозиційних політиків до її чоловіка. Вікторія Сюмар, народна депутатка "Євросолідарності", сказала "Телеграфу", що "Олена Зеленська безумовно викликає симпатію" через важливі благодійні ініціативи, увагу до "незручних тем" і доведені до кінця справи.

У воєнний час перша леді вимушена була стати більше, ніж просто громадський діяч. Зараз вона – обличчя всього українського народу.

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Американська популярність

Інтерес до Зеленської за останній місяць посилився. В інформпростір після вимушеної паузи вона повернулась 8 травня. І з того часу продовжила розвивати нові проєкти, які стали необхідні під час війни. Разом з українськими політиками та дипломатами перша леді закликає наших міжнародних партнерів надавати зброю для перемоги у війні з росією.

З таким зверненням Зеленська виступила в Конгресі США під час свого візиту 20 липня.

Це була історична подія, як для американців, так і для українців. Ще жодна перша леді світу не виступала в такому місці і не просила військової допомоги для захисту своєї країни.

Одна з депутаток "Слуги народу" розповіла "Телеграфу", що американці вже давно пропонували виступ в Конгресі для того, щоб не втрачалась увага до війни. "Вони думали, що може Зеленський погодиться. Але зрозуміло, що верховний головнокомандувач не міг поїхати. Тому було прийняте рішення, щоб його замінила Олена", — згадує співрозмовниця.

Організацією візиту займались українські дипломати на чолі з послом України в США Оксаною Маркаровою, яка має шалений авторитет серед американців.

Виступ Зеленської зачепив конгресменів. Їй вдалося виконати головну місію – нагадати нашим партнерам, що війна в Україні триває досі, і нам потрібна їх допомога.

"Я звертаюся до вас від імені всіх загиблих. Від імені людей, які втратили руки й ноги. І від імені людей, які ще живі та цілі. Від імені тих, хто воює, і тих, хто чекає в тилу на повернення своїх рідних з передової. Я прошу у вас зброю! Зброю не для того, щоб нести війну на чужу територію, а щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими", — звернулась перша леді до американців, ті аплодували їй стоячи.

В Західній культурі, чим емоційнішою є промова, тим краще, пояснює народна депутатка СН не під запис. Такі виступи допомагають отримати фокус медіа та політичну підтримку обох партій.

Американські ЗМІ високо оцінили виступ Зеленської, наголосивши, що вона правильно розставила акценти в промові і розказала про звірства російської армії.

Також першій леді вдалося особисто поспілкуватися з президентом США Джо Байденом в Білому домі раніше за свого чоловіка. І вдруге зустрітися з дружиною американського гаранта Джил. Були зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Харріс та її чоловіком Дагласом Емхоффом і держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Олена Зеленська, Джо та Джил Байден

Олена Зеленська та спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі

Зеленський теж похвалив дружину за успішний візит. Першим результатом стало те, що сенатори представили проєкт резолюції про визнання дій росії в Україні геноцидом.

Другий ажіотаж навколо себе Зеленська викликала після публікації інтерв’ю та спільної фотосесії з чоловіком американському глянцу Vogue. Вона зізналась, що її особисто запросила головна редакторка журналу Анна Вінтур. А фотографувала всесвітньо відома фотографка Енні Лейбовіц.

Світлина першої леді потрапила на обкладинку журналу. І викликала, як шквал критики через невдалу позу, на думку деяких людей, так і багато схвальних коментарів за вдале привернення уваги до України в світі. Вперше за останні три роки Зеленська отримала більше уваги ЗМІ, аніж її чоловік. І це може багато що означати.

Це фото наробило галасу в мережі

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Жінка-президент

"У вирішальній битві за формування міжнародної думки перша леді Олена Зеленська цілком може бути секретною зброєю України", — так говорить про дружину Зеленського Atlantic Council.

Завдяки тому, що вона не політик і не є занадто публічною, звичайним людям її легше сприймати та розділити з нею горе, пишуть у виданні. І, звісно, так більше дізнатися про війну в Україні, яку розпочала росія.

"Олена говорить від імені усіх наших жінок. У неї образ жінки, яка не обирала бути дружиною президента воюючої країни. Так само як Зеленський не обирав бути президентом воюючої держави. І вона чудово справляється зі своїм завданням", — розповідає "Телеграфу" один з лідерів "Слуги народу" та політтехнологів Банкової.

Дійсно, Зеленська настільки вдало виконує свою місію, що в політичних колах заговорили про її власне політичне майбутнє. Та можливе президенство в мирній Україні. Секретна зброя, яка здатна самостійно вистрелити.

На Банковій стверджують, що зараз перша леді не будує політичної кар’єри. У неї немає особистих технологів, її іміджем та промовами займається команда президента.

Політологиня Мирослава Майніна каже, що з огляду на ті меседжі, які ми чули від першої леді, навряд чи зараз можна говорити про початок політичної кар’єри. Але її попередниця Марина Порошенко, дружина п’ятого президента, так само на початку не виявляла політичних амбіцій, а в 2020 році очолила фракцію "Євросолідарності" в Київраді.

Хоча Зеленська не є політиком, вона своєю активністю впливає на політичні тренди в країні. Соціологиня "Соціологічної групи Рейтинг" Тетяна Скрипченко вважає, що перша леді може змінити ставлення до жінок в післявоєнній Україні. І продемонструвати іноземцям, що українки не лише гарні, а й войовничі, розумні та сильні.

"Неформально Зеленська вже очолила жіночий рух в Україні", — стверджує в розмові з "Телеграфом" Вікторія Вдовиченко, доцентка кафедри міжнародних відносин та міжнародного права КСУ імені Бориса Грінченка. Тому у першої леді є всі важелі впливу для того, щоб посилити участь жінок в політиці не через гендерні квоти, а саме через лідерський принцип.

Олена Зеленська

"Кожна жінка-політик, коли бачить такий приклад, починає більше вірити в себе", — впевнена народна депутатка СН Євгенія Кравчук. Тому важливо, щоб жінки були максимально дотичними до прийняття рішень.

Особисто Зеленська не коментує припущення про політичні амбіції. Раніше вона неодноразово говорила, що політика її не цікавить. "Але якщо в майбутньому знову буде запит в суспільстві на людину не з політики, то можливо Олена стане кандидаткою в президентки. Та багато залежить від рейтингів Зеленського. У разі негативної історії, успіху не буде", — зазначає співрозмовник "Телеграфу" в партії "Слуга народу".

Зараз створюються усі передумови для того, щоб в Україні відбувся рімейк відомого серіалу "Картковий будинок", де перша леді стала наступницею свого чоловіка-президента. Але, звісно, зі щасливим фіналом. До речі, рік тому на Саміт перших леді та джентльменів завітала акторка серіалу Робін Райт, яка зіграла головну роль дружини політика. Можливо, її візит був невипадковим. Але ми про це дізнаємося з часом.