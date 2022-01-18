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"Зазіхнули на традицію СРСР": як Зеленська пояснила критику реформи шкільного харчування

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На нове меню школярі перейшли одразу після новорічних канікул Новина оновлена 18 січня 2022, 10:10
На нове меню школярі перейшли одразу після новорічних канікул

Перша леді заявила, що була готова до критики, оскільки людям важко сприймати щось нове.

З 1 січня 2022 року в Україні реформували шкільне харчування. Ініціатором проєкту стала дружина президента України Олена Зеленська, яка, зібравши команду представників МОЗ, МОН, Мінекономіки, Держспоживслужби та дієтологів на чолі з кухарем Євгеном Клопотенком, запропонувала кардинально нове меню. Звичайно ж, нововведення не обійшлися без критики з боку громадян. На що Зеленська відповіла, що вся проблема у радянських "традиціях", які вкоренилися у головах людей.

Про це перша леді повідомила у коментарі виданню "Фокус".

За словами Зеленської, вона повністю була готова до критики та розуміла, що нове шкільне меню українці насилу сприймуть. На додаток, підкреслила перша леді, харчування школярів дуже потребувало змін, оскільки воно не змінювалося ще з часів СРСР.

"Згідно з нашим дослідженням, на старті реформи нинішні школярі харчувалися так само, як і їхні батьки, коли навчалися в школі: макаронами, сосисками, макаронами, що злиплися, і неймовірно солодким компотом", — зазначила ініціатор реформи харчування.

Перша леді додала, що багато гнівних коментарів пов’язані з тим, що команда розробників нового шкільного харчування зазіхнула на багаторічну, ще радянську "традицію" зі знаком мінус. А людям важко психологічно перейти від старого до нового.

Відзначила Зеленська і той факт, що у багатьох дітей до 18 років на тлі неправильного харчування та вживання надмірної норми цукру розвивається ожиріння.

"Просто подумайте про ці цифри: 13,3% наших дітей віком до 17 років страждають від ожиріння! Вже у підлітковому віці мають серцево-судинні захворювання! Тож як, чи варто поборотися з такими харчовими звичками? Заради цього я готова і критику потерпіти ", — резюмувала перша леді.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на критику шкільного меню відреагував кухар Євген Клопотенко, який був причетний до його розробки, заявивши, що шкільне меню відповідає нормам, встановленим спеціалістами МОЗ.

Теги:
#Критика #Олена Зеленська #Реформа харчування #Шкільне меню
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