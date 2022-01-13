Реформа шкільного харчування: що тепер готують дітям і куди звертатися зі скаргами

Нове меню формувалося силами команди популяризаторів здорового харчування Cult Food та відомим українським кухарем Євгеном Клопотенком.

В Україні змінили підхід до формування меню у їдальнях у школах та дитячих садках. Відтепер усі страви готуватимуться за новими правилами та рецептами.

Про це поінформувала пресслужба МОЗ.

Головні зміни торкнулися кількості солі та цукру, а також жирів рослинного та тваринного походження. Їхня частка в дитячих меню була значно знижена.

Також було знижено кількість соків, хліба та картоплі.

А ось збільшилася частка м’яса та риби, круп та бобових, а також молочних та кисломолочних продуктів.

Крім того, було введено заборону на ковбасні вироби та консерви з овочів, риби або м’яса. Крім того, були заборонені кондитерські вироби.

Зазначається, що це пов’язано з наявністю в них великої кількості солі, цукру та трансжирів.

Що стосується документації на шкільне меню та продуктів, які до нього входять, то вона розміщена у відкритому доступі та ознайомитися з нею може кожен за цим посиланням. Там також розписаний спосіб приготування страв та необхідні для цього інгредієнти.

У разі виявлення порушень, МОЗ пропонує звертатися до чат-бота Держпродспоживслужби.

Як повідомлялося раніше, в Україні минулого року суттєво піднялися ціни на харчові продукти. Зокрема це торкнулося цін на яйця, цукор, олію та інші популярні продукти харчування.

У зв’язку з цим влада почала розмірковувати про те, щоб ввести так звані "продуктові талони".