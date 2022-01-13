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Реформа школьного питания: что теперь готовят детям и куда обращаться с жалобами

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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В Минздраве рассказали, где можно найти рецепты школьных блюд
В Минздраве рассказали, где можно найти рецепты школьных блюд

Новое меню формировалось силами команды популяризаторов здорового питания Cult Food и известным украинским поваром Евгением Клопотенко.

В Украине изменили подход к формированию меню в столовых в школах и детских садиках. Отныне все блюда будут готовиться по новых правилах и рецептах.

Об этом проинформировала пресс-служба Минздрава.

Главные изменения коснулись количества соли и сахара, а также жиров растительного и животного происхождения. Их доля в детских меню была значительно снижена.

Также было снижено количество соков, хлеба и картофеля.

А вот увеличилась доля мяса и рыбы, круп и бобовых, а также молочных и кисломолочных продуктов.

Кроме того был введен запрет на колбасные изделия и консервы из овощей, рыбы или мяса. Кроме того были запрещены кондитерские изделия.

Отмечается, что это связано с наличием в них большого количества соли, сахара и трансжиров.

Что касается документации на школьное меню и продуктов, которые в него входят, то она размещена в открытом доступе и ознакомиться с ней может каждый по этой ссылке. Там также расписан способ приготовления блюд и необходимые для этого ингредиенты.

В случае обнаружения нарушений, Минздрав предлагает обращаться в чат-бот Госпродпотребслужбы.

Как сообщалось ранее, в Украине в прошлом году существенно поднялись цены на продукты питания. В частности это коснулось цен на яйца, сахар, подсолнечное масло и другие популярные продукты.

В связи с этим власти начали размышлять о том, чтобы ввести так называемые "продуктовые талоны".

Теги:
#Минздрав #Еда #Школа
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