Школьное меню после каникул изменится: чем теперь будут кормить детей

В обновленный перечень блюд вошли 160 различных позиций

Со второго семестра 2021-2022 учебного года украинские школьники должны будут пройти еще через одну реформу — школьного питания. Проект, поддержанный первой леди Еленой Зеленской, был наконец-то воплощен в реальность.

В Госпродпотребслужбе Украины напомнили, что ожидает учеников в их столовых после возвращения за парты после зимних каникул, передает "Телеграф".

Общие требования

Отметим, что в обновленный перечень питания учащихся вошли около 160 различных блюд. Главный упор реформы — на уменьшение вредных продуктов с увеличением количества потребляемых молока, мяса и овощей-фруктов.

С января 2022 года во всех столовых украинских школ должны:

уменьшить количество:

потребляемого сахара; хлеба для одного приема еды;

увеличить количество:

фруктов на один прием пищи; птичьего мяса (70-120 г дважды в неделю); молочных продуктов.

Что с другими блюдами и продуктами

Подход к школьному питанию будет другим

Также реформа школьного питания предполагает и другие изменения в меню. Теперь три четверти всех товаров, из которых готовят для учащихся, должны иметь растительное происхождение. Сюда входят не только овощи-фрукты, но и злаковые (то есть крупы).

Отмечается, что картофель дети в столовой смогут получать не чаще двух раз в неделю.

Также работникам столовой запретят отваривать овощи "на следующий день" — все должно быть максимально свежим.

Любые блюда из мяса предлагают максимально совмещать с различными салатами или другими овощными гарнирами.

Дополнительно власти уделили внимание проблеме вероятных пищевых аллергий. В первую очередь это касается орехов или семечек. Наличие таких продуктов в готовом блюде не запрещается, однако ученики должны быть проинформированы об этом — чтобы избежать вероятных трагических последствий.

Добавим, что в готовке для учеников украинских школ запретили использовать плавленый сыр, покупные соусы и майонезы (кроме кетчупа, в котором много томатов). Соль отныне можно брать исключительно йодированную.

Также подчеркивается, что дети должны иметь неограниченный доступ к питьевой воде во время приема пищи — и речь не о чае или соках.

Есть ли дополнительные запреты?

Отныне в школьных столовых наложено строгое табу на продажу:

сладких хлебобулочных изделий;

любых продуктов с высоким содержанием сахара/соли;

газировки;

непастеризованных соков или молочных продуктов;

грибов;

кофе.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал о вероятном подорожании хлебобулочных изделий по всей стране. Чуть позже стало известно, какие шаги правительство готово предпринять, чтобы избежать бешеных цен на этот вид товаров.

Также мы писали о том, какие продукты могут помочь вам поднять настроение.