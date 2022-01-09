Школьное меню после каникул изменится: чем теперь будут кормить детей
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В обновленный перечень блюд вошли 160 различных позиций
Со второго семестра 2021-2022 учебного года украинские школьники должны будут пройти еще через одну реформу — школьного питания. Проект, поддержанный первой леди Еленой Зеленской, был наконец-то воплощен в реальность.
В Госпродпотребслужбе Украины напомнили, что ожидает учеников в их столовых после возвращения за парты после зимних каникул, передает "Телеграф".
Общие требования
Отметим, что в обновленный перечень питания учащихся вошли около 160 различных блюд. Главный упор реформы — на уменьшение вредных продуктов с увеличением количества потребляемых молока, мяса и овощей-фруктов.
С января 2022 года во всех столовых украинских школ должны:
- уменьшить количество:
- потребляемого сахара;
- хлеба для одного приема еды;
- увеличить количество:
- фруктов на один прием пищи;
- птичьего мяса (70-120 г дважды в неделю);
- молочных продуктов.
Что с другими блюдами и продуктами
Также реформа школьного питания предполагает и другие изменения в меню. Теперь три четверти всех товаров, из которых готовят для учащихся, должны иметь растительное происхождение. Сюда входят не только овощи-фрукты, но и злаковые (то есть крупы).
Отмечается, что картофель дети в столовой смогут получать не чаще двух раз в неделю.
Также работникам столовой запретят отваривать овощи "на следующий день" — все должно быть максимально свежим.
Любые блюда из мяса предлагают максимально совмещать с различными салатами или другими овощными гарнирами.
Дополнительно власти уделили внимание проблеме вероятных пищевых аллергий. В первую очередь это касается орехов или семечек. Наличие таких продуктов в готовом блюде не запрещается, однако ученики должны быть проинформированы об этом — чтобы избежать вероятных трагических последствий.
Добавим, что в готовке для учеников украинских школ запретили использовать плавленый сыр, покупные соусы и майонезы (кроме кетчупа, в котором много томатов). Соль отныне можно брать исключительно йодированную.
Также подчеркивается, что дети должны иметь неограниченный доступ к питьевой воде во время приема пищи — и речь не о чае или соках.
Есть ли дополнительные запреты?
Отныне в школьных столовых наложено строгое табу на продажу:
- сладких хлебобулочных изделий;
- любых продуктов с высоким содержанием сахара/соли;
- газировки;
- непастеризованных соков или молочных продуктов;
- грибов;
- кофе.
Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал о вероятном подорожании хлебобулочных изделий по всей стране. Чуть позже стало известно, какие шаги правительство готово предпринять, чтобы избежать бешеных цен на этот вид товаров.
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