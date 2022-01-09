Шкільне меню після канікул зміниться: чим тепер годуватимуть дітей

До оновленого переліку страв увійшли 160 різних позицій

Із другого семестру 2021-2022 навчального року українські школярі мають пройти ще через одну реформу — шкільного харчування. Проєкт, підтриманий першою леді Оленою Зеленською, був нарешті втілений у реальність.

У Держпродспоживслужбі України нагадали, що очікує учнів у їхніх їдалень після повернення за парти після зимових канікул, передає "Телеграф".

Загальні вимоги

Зазначимо, що до оновленого переліку харчування учнів увійшли близько 160 різних страв. Головний акцент реформи — на зменшення шкідливих продуктів із поступовим збільшенням кількості споживаних молока, м’яса та овочів-фруктів.

Із 1 січня 2022 року у всіх їдалень українських шкіл повинні:

зменшити кількість:

споживаного цукру; хліба для прийому їжі;

збільшити кількість:

фруктів для одного прийому їжі; пташиного м’яса (70-120 г двічі на тиждень); молочних продуктів.

Що з іншими стравами та продуктами

Підхід до шкільного харчування буде іншим

Також реформа шкільного харчування передбачає й інші зміни в меню. Тепер три чверті всіх товарів, із яких готують для учнів, повинні мати рослинне походження. Сюди входять не лише овочі-фрукти, а й злакові (тобто крупи).

Зазначається, що картопля діти у їдальні зможуть отримувати не частіше ніж двічі на тиждень.

Також працівникам їдальні заборонять відварювати овочі "на наступний день" — все має бути максимально свіжим.

Будь-які страви з м’яса пропонують максимально поєднувати з різноманітними салатами чи іншими овочевими гарнірами.

Додатково влада приділила увагу проблемі ймовірних харчових алергій. Насамперед це стосується горіхів або насіння. Наявність таких продуктів у готовій страві не забороняється, проте учні мають бути проінформовані про це, щоб уникнути можливих трагічних наслідків.

Додамо, що у приготуванні для учнів українських шкіл заборонили використовувати плавлений сир, покупні соуси та майонези (крім кетчупу, в якому багато томатів). Сіль відтепер можна брати винятково йодовану.

Також наголошується, що діти повинні мати необмежений доступ до питної води під час їди — і мова не про чай чи соки.

Чи є додаткові заборони?

Відтепер у шкільних їдалень накладено суворе табу на продаж:

солодких хлібобулочних виробів;

будь-яких продуктів із високим вмістом цукру/солі;

газованих напоїв;

непастеризованих соків чи молочних продуктів;

грибів;

кави.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав про ймовірне подорожчання хлібобулочних виробів по всій країні. Трохи пізніше стало відомо, які кроки уряд готовий зробити, щоб уникнути шалених цін на цей вид товарів.

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