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З’їв — і повеселішав: дієтолог назвала продукти, що піднімають настрій

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Продукти, які впливають на наш настрій та стан Новина оновлена 25 грудня 2021, 13:14
Продукти, які впливають на наш настрій та стан

Дієтолог Світлана Фус розповіла, як за допомогою їжі підняти настрій.

У сучасних реаліях стрес практично став частиною життя кожного мешканця. Проте негативні думки та занепокоєння лише шкодять здоров’ю, і не лише психологічному, а й фізичному теж. Тому, щоб залишатися здоровими, потрібно частіше думати про хороше, шукати позитивні сторони у будь-якій ситуації, а також можна звернутися за допомогою та до певних продуктів.

Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, що наш раціон може впливати на психологічний стан і назвала шість продуктів, які впливають на наш настрій.

"Це чудовий спосіб підвищити настрій і позбутися негативних думок " — запевняє дієтолог.

Топ-6 продуктів, що підвищують настрій

  • Жирна морська риба⁣⁣⠀

Морська риба багата на поліненасичені жири Омега-3, які полегшують симптоми тривоги і депресії. Намагайтеся вживати як мінімум дві страви з жирної морської риби на тиждень.

  • Горіхи⁣⁣

Сирі горіхи здатні позбавити від почуття туги. Вони знаходяться, крім поліненасичених жирних кислот, вітамін В6, магній, які заспокоюють нашу нервову систему, впливають на артеріальний тиск, причому, як у стані спокою, так і хвилювання.

  • Цільнозернові крупи⁣⁣⠀

У них міститься триптофан — амінокислота, яка сприяє виробленню серотоніну (для підвищення настрою) та мелатоніну (для поліпшення якості сну).

  • Свіжі та заморожені ягоди⁣⁣⠀

Ягоди багаті натуральними цукрами, вітаміном С та антиоксидантами, які опосередковано знижують почуття тривоги.

  • Молочні продукти⁣⁣⠀

Молочні продукти — це одне з джерел тирозину — амінокислоти, який є попередником дофаміну — одного з "гормонів щастя". Саме брак дофаміну викликає депресії та стрес.

  • Гіркий шоколад⁣⁣⠀

Природний антидепресант, який збільшує настрій. Але будьте обережні, продукт є достатньо калорійним! Оптимальна кількість чорного шоколаду для дорослої людини близько 25-30 грамів на день.

Раніше "Телеграф" писав, як зберегти фігуру та не зіпсувати своє травлення за час новорічних свят.

Теги:
#Здоров'я #Харчування #Світлана Фус
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