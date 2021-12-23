Ці поради дійсно працюють: 7 застільних "заповідей", щоб не погладшати за свята

Декілька секретів, як зберегти фігуру та не зіпсувати своє травлення за час новорічних свят.

Наближається головна ніч на рік, яка в багатьох може затягтися на тиждень. Новорічні свята — це завжди стрес для організму, адже стільки різних святкових страв, салатів, закусок та алкоголю не можуть не відбитися на вагах. Але ж ніхто не хоче значно додати у вазі всього за одну ніч. Що ж робити?

Тренер, нутріціолог-дієтолог Любов Піщалкіна у своєму блозі в Інстаграм ( turbo.luba ) відповідає на це питання. Вона опублікувала пост, в якому розповіла про сім застільних "заповідей", які допоможуть вам не погладшати за час новорічних свят.

"В ідеалі звичайно не пити, але як каже військова мудрість: "Не можеш заборонити — очоль і направ!" — пише дієтолог.

Що робити, щоб не погладшати за свята

Не голодуйте весь день перед вечірнім гулянням. Навпаки, добре і правильно поїжте. Робіть як греки – вино розводьте водою 50/50. Це крутий лайфхак, який завадить алкоголю зневоднювати вас. Ви зможете пити і не п’яніти. Вино сухе та бажано червоне. Так ви не переберете цукру. Найкраща закуска під вино не сир та фрукти, а овочі, риба, нежирний птах та морепродукти. А якщо закусуватимете солодким і жирним все це миттєво відкладеться в найважчих місцях. Жуйте повільно, не накидайтеся на їжу, як востаннє. Не давайте собі нездійсненних обіцянок, на кшталт — ось зараз пожеру востаннє, а завтра сяду на дієту — не працює. ⠀ Танці, жарти та веселі ігрища у пріоритеті. ⠀

Додамо, що негативні події наступного року можуть залучити і неправильні іграшки на ялинку. Які іграшки потрібно вішати на зелену красуню і які не можна, щоб не відлякати зодіакального Тигра читайте у матеріалах "Телеграфа".