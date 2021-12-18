Як нарядити ялинку, щоб привернути в будинок гроші та удачу
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Прикрашання ялинки всією сімʼєю є найприємнішим обрядом
Вічнозелена красуня стає головною гостею в будинку на новорічні та різдвяні свята. Головний символ Нового року приносить у будинок якусь чарівну енергію, якою наповнюються всі дорослі та діти. Як прикрасити ялинку на Новий рік Чорного Водяного Тигра, щоб привернути в будинок удачу, гроші та кохання, – розповідаємо нижче.
Ялинкові іграшки для залучення кохання у 2022 році
Легко загубитись у морі прикрас, які так привабливо блищать на вітринах магазинів кожного грудня. Однак у рік Тигра варто уникати червоного кольору, пише dailyhoro.ru. Також ідеально підійдуть фігурки янголят, вирізані сніжинки з паперу молочного або пудрово-рожевого кольору, бантики, дзвіночки.
У 2022 році вітається екологічний стиль, тому, по можливості, варто наряджати ялинку прикрасами з натуральних матеріалів і зробленими своїми руками.
Іграшки, що залучають фінансову удачу у 2022 році
Щоб залучити удачу у свій будинок, не варто вивішувати на зелену красуню гроші чи купюри. Натомість під ялинку можна покласти скарбничку з кількома монетами, а вже у 2022 році поступово наповнювати її.
Грошей приваблюють жовті та зелені іграшки. Якщо у вас таких немає, то в цьому випадку до стовбура дерева можна прикріпити зелену купюру. Після свят вона стане справжнім грошовим магнітом.
Прикраси для залучення удачі на рік Водяного Тигра
Тигр не любить хаотичність і мішуру, тому намагайтеся прикрашати дерево упорядковано. Успіх в оселю приваблюють зелені, блакитні та сріблясті відтінки. Не забуваймо про іграшки у формі самого тигра. Вони мають висіти на видному місці.
Нагадаємо, що для зустрічі Нового року в нарядах заборонено використовувати тваринні принти та натуральне хутро. Це відлякає зодіакального Тигра, який пануватиме весь наступний рік.
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