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Як нарядити ялинку, щоб привернути в будинок гроші та удачу

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Стильні та незвичайні рішення на рік Тигра Новина оновлена 18 грудня 2021, 14:39
Стильні та незвичайні рішення на рік Тигра

Прикрашання ялинки всією сімʼєю є найприємнішим обрядом

Вічнозелена красуня стає головною гостею в будинку на новорічні та різдвяні свята. Головний символ Нового року приносить у будинок якусь чарівну енергію, якою наповнюються всі дорослі та діти. Як прикрасити ялинку на Новий рік Чорного Водяного Тигра, щоб привернути в будинок удачу, гроші та кохання, – розповідаємо нижче.

Ялинкові іграшки для залучення кохання у 2022 році

Легко загубитись у морі прикрас, які так привабливо блищать на вітринах магазинів кожного грудня. Однак у рік Тигра варто уникати червоного кольору, пише dailyhoro.ru. Також ідеально підійдуть фігурки янголят, вирізані сніжинки з паперу молочного або пудрово-рожевого кольору, бантики, дзвіночки.

У 2022 році вітається екологічний стиль, тому, по можливості, варто наряджати ялинку прикрасами з натуральних матеріалів і зробленими своїми руками.

Іграшки, що залучають фінансову удачу у 2022 році

Щоб залучити удачу у свій будинок, не варто вивішувати на зелену красуню гроші чи купюри. Натомість під ялинку можна покласти скарбничку з кількома монетами, а вже у 2022 році поступово наповнювати її.

Грошей приваблюють жовті та зелені іграшки. Якщо у вас таких немає, то в цьому випадку до стовбура дерева можна прикріпити зелену купюру. Після свят вона стане справжнім грошовим магнітом.

Прикраси для залучення удачі на рік Водяного Тигра

Тигр не любить хаотичність і мішуру, тому намагайтеся прикрашати дерево упорядковано. Успіх в оселю приваблюють зелені, блакитні та сріблясті відтінки. Не забуваймо про іграшки у формі самого тигра. Вони мають висіти на видному місці.

Нагадаємо, що для зустрічі Нового року в нарядах заборонено використовувати тваринні принти та натуральне хутро. Це відлякає зодіакального Тигра, який пануватиме весь наступний рік.

Теги:
#Новий рік #Ялинки #Рік Чорного Водяного Тигра
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