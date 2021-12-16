Що не можна вішати на ялинку: 3 ялинкові іграшки, що несуть негативну енергетику

Деякі ялинкові іграшки здатні зіпсувати весь наступний рік

До Нового 2022 року залишається все менше часу, багато хто вже активно підбирає вбрання для новорічної ночі, а дехто зайнятий вибором ялинкових прикрас. Напевно, у кожного члена сім’ї піднімається настрій, коли в будинку створюється святкова атмосфера. Щоправда, деякі прикраси все ж таки не варто вішати на ялинку – вони можуть принести негатив не лише на свята, а й на весь наступний рік.

Від яких ялинкових прикрас варто відмовитися, пише Woman’s Day.

1. Ялинкові кулі з матовим покриттям

Матові кулі для ялинки виглядають просто чудово, але ці прикраси навряд чи наповнять ваш будинок позитивною енергетикою.

З давніх часів іграшки зі скла вважалися найпозитивнішими. Вся справа в тому, що їхня дзеркальна поверхня повинна була відбивати весь негатив і заряджати будинок позитивною енергетикою.

У свою чергу матові та темні іграшки не зможуть відбивати весь негатив від поганих дій, думок чи вчинків. Навпаки – вони приймають він негатив, який поверхня неспроможна випустити його назад.

Якщо вам подарували матову або темну ялинкову іграшку, викидати її не варто. Щоб зробити прикрасу безпечною, її рекомендують покласти в невеликий посуд, залити водою і додати столову ложку солі. Іграшку варто залишити там на ніч, а вранці сполоснути її під проточною водою. Вважається, що сіль убере негативну енергетику і ялинкову іграшку можна відправляти на новорічну красуню.

2. Розбиті іграшки

Якщо ви випадково впустили ялинкову іграшку, і вона тріснула, то її варто позбутися. Навіть невеликий дефект на кулі може зруйнувати плани наступного року.

Енергетику прикраси не вдасться відновити, склеївши іграшку. Найкращим рішенням стане купівля нових прикрас.

3. Прикраси, що не підходять під колір року

Головними кольорами 2022 року – чорного водяного Тигра – є синій, чорний та блакитний. Саме такі кольори варто вибрати для прикрас новорічного дерева.

Щоб ваші бажання збувалися, варто створити святкову атмосферу, яка дозволить задобрити господаря року. Допоможуть у цьому іграшки із позитивною енергетикою.

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