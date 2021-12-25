Съел - и повеселел: диетолог назвала поднимающие настроение продукты
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Диетолог Светлана Фус рассказала, как с помощью еды поднять себе настроение.
В современных реалиях стресс практически стал частью жизни каждого жителя. Однако негативные мысли и беспокойство лишь вредят здоровью, и не только психологическому, но и физическому тоже. Поэтому, чтобы оставаться здоровыми, нужно чаще думать о хорошем, искать положительные стороны в любой ситуации, а также можно обратиться за помощью и к определенным продуктам.
Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала, что наш рацион может влиять на психологическое состояние, и назвала шесть продуктов, которые влияют на наше настроение.
"Это отличный способ повысить настроение и избавиться от негативных мыслей" — уверяет диетолог.
Топ-6 продуктов, повышающих настроение
- Жирная морская рыба⠀
Морская рыба богата полиненасыщенными жирами Омега-3, которые облегчают симптомы тревоги и депрессии. Старайтесь употреблять в пищу как минимум два блюда из жирной морской рыбы в неделю.
- Орехи⠀
Сырые орехи способны избавить от чувства тоски. В них находятся, кроме полиненасыщенных жирных кислот, витамин В6, магний, которые успокаивают нашу нервную систему, влияют на артериальное давление, причем, как в состоянии покоя, так и волнения.⠀
- Цельнозерновые крупы⠀
В них содержится триптофан — аминокислота, которая способствует выработке серотонина (для повышения настроения) и мелатонина (для улучшения качества сна).⠀
- Свежие и замороженные ягоды⠀
Ягоды богаты натуральными сахарами, витамином С и антиоксидантами, которые опосредовано снижают чувство тревоги .⠀
- Молочные продукты⠀
Молочные продукты – это один из источников тирозина — аминокислоты, который является предшественником дофамина — одного из "гормонов счастья". Именно нехватка дофамина вызывает депрессии и стресс.
- Горький шоколад⠀
Естественный антидепрессант, который повышает настроение. Но будьте осторожны, продукт достаточно калорийный! Оптимальное количество черного шоколада для взрослого человека порядка 25-30 граммов в день.⠀
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