"Введение продуктовых карточек имеет две цели", - какой сюрприз власти готовят украинцам

Экономисты называют странной идею применить американский опыт в украинских реалиях

В прошлом году цены на продукты взлетели так, что не заметить это было невозможно. О росте цен на яйца, сахар, подсолнечное масло не написал только ленивый, а немало украинцев, судя по опросам, видят выход из сложившейся ситуации только в том, чтобы меньше есть.

Власти, как водится, в срочном порядке принялись размышлять над тем, как минимизировать негативные последствия подорожания и помочь выжить малоимущим. Результатом этих размышлений стало "свежее предложение" — по примеру американцев ввести так называемые "продуктовые талоны".

Сможет ли американская модель работать в Украине, нужен ли нам этот опыт и почему нас так настойчиво приглашают в "Дію"? Ответы на эти вопросы – в сегодняшнем материале "Телеграфа".

Американская идея в украинском исполнении

О том, что 2022 год станет годом серьезных инфляционных вызовов для всего мира вообще и для нашей страны в частности, на своей странице в соцсети написал советник президента Украины по экономике Олег Устенко. По его словам, мировой рост цен на продовольствие неизбежен, и в этом году подорожание сырьевой продовольственной группы (зерно, сахар, какао и т.д.) составит от 10% до 20%.

"Если негативный сценарий будет реализовываться, то безусловно государство защитит наименее имущих, — отметил Устенко. — Каналы поддержки здесь могут быть разнообразными – начиная от адресных выплат по аналогии с текущей программой через систему "Дія", до аналога американских food stamp, которые не стоит путать с советскими талонами, карточками и прочими историческими атрибутами".

После комментариев в стиле "довели страну до продуктовых карточек" выяснилось, что впервые данная идея прозвучала их уст замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, экономиста Павла Кухты еще 3 января.

"Для целевой поддержки бедных уже разработан инструмент, который легко применим в наших условиях, — пояснил Кухта в первые дни нового года. — Американское государство еще во время Великой Депрессии 1930-х годов начало выдавать бедным так называемые food stamps — специальные чеки на определенную сумму, которые можно тратить исключительно на еду. Разговоры об аналогичной системе в Украине ведутся среди специалистов уже давно, и 2022 год – идеальное время, чтобы перейти наконец от разговоров к делу".

По мнению Кухты, сегодня Украина прекрасно подготовлена к новшеству технически, ведь по сути аналогом системы продуктовых чеков являются виртуальные 1000 гривен от государства, которые предоставляются вакцинированным через приложение "Дія".

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"Аналогичным образом можно реализовать и программу продуктовых чеков. Работать это должно так: государство предоставляет определенную сумму виртуальных денег через приложение, или для тех, кто не имеет приложения, в виде условных чеков, которые бизнес, получив от покупателей, может потом обменять на деньги от государства. Эти виртуальные деньги можно потратить только на продукты. Предоставлять деньги нужно только людям с уровнем доходов ниже определенного порога. И благодаря этому инструменту государство напрямую поддержит тех, кто особенно пострадает от подорожания еды", — пояснил Кухта механизм своего предложения.

Мнения разделились

В правительстве особых проблем ни с введением карт, ни с определением малоимущих не видят, поясняя, что все не так уж сложно. У нас уже существует система субсидий, на базе которой бедных украинцев можно легко пересчитать.

Мнения же экономистов по этому поводу разделились.

Так, аналитик Даниил Монин считает, что временные меры для сглаживания последствий роста цен для наиболее незащищенных слоев населения вполне имеют право на жизнь. При этом методы реализации могут быть разные – как дотации производителям в виде компенсаций шоковых цен на энергоресурсы, так и адресная поддержка конкретных малообеспеченных граждан на покупку конкретных товаров.

"Основная цель — добиться максимального эффекта при минимальном расходовании бюджетных ресурсов", — уточнил эксперт.

А вот печать чеков или талонов Даниил Монин называет крайне плохой идеей, поскольку их слишком легко подделать при современном развитии технологий.

"Инициатива выдачи продуктовых чеков населению приемлема, собственно, как и любая другая по поддержке тех, кто нуждается в еде уже сегодня, — говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак. – Правда, введение аналогов food stamps в системе "Дія" не вполне приемлемо для малоимущих: смартфоны и возможность подключиться к интернету есть далеко не у всех. Так что продуктовые талоны – это общая идея, нуждающаяся в большом количестве доработок".

Например, выплаты должны регулироваться не на государственном, а на муниципальном уровне, так как локальные власти лучше "знакомы" с теми, кто нуждается в поддержке, продолжает эксперт. По его мнению, дополнительные деньги на еду не спровоцируют перекос спроса, особенно, если это будут не уже собранные наборы конкретных продуктов, а система зачисления средств на счет.

В то же время аналитик Алексей Кущ считает применение американского опыта в украинских реалиях по меньшей мере странным. Как минимум потому, что в США, в отличие от Украины, работающий человек не находится на грани выживания, в то время как основная проблема нашей страны кроется именно в трудовой бедности. То есть у нас бедны не только безработные и пенсионеры, но и те, кто работают с утра до вечера.

"В США основными получателями food stamps являются "потомственные безработные", которые поколениями живут на пособия и не планируют работать, — говорит эксперт. – И чтобы деньги на продукты не были потрачены на те же наркотики, придумали выдавать не деньги, а продуктовые чеки".

Согласитесь: ситуация в корне отличается от наших реалий, когда у нас за чертой бедности периодически оказывается чуть ли не полстраны. У украинцев если и возникают сомнения, на что потратить "лишнюю копейку", то выбор приходится делать не между наркотиками, а между едой, лекарствами и коммуналкой.

Есть и еще один момент. Экономист не исключает, что в случае введения "продуктовых чеков" товары, которые будут по ним продаваться, подорожают. То есть в конечном итоге торговые сети в проигрыше не останутся, а тем, кто не получит чеки, придется раскошелиться еще больше.

"Под подозрением"

Вдобавок ко всему эксперты отмечают, что постоянное педалирование темы приложения и регулярные настойчивые отсылы украинцев к "Дії" по любому поводу несколько настораживает и даже вызывает определенные подозрения.

В частности, экономист Андрей Мартынюк уверен: основная цель всех выплат через "Дію" заключается не в помощи вакцинированным, малоимущим и т.д., а в том, чтобы всеми правдами и неправдами охватить приложением как можно большее количество жителей страны.

С этим полностью согласен и эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев.

"Полагаю, что инициатива по введению электронных продуктовых карточек в приложении "Дія", если она будет реализована, может иметь две цели, — отметил политолог в комментарии "Телеграфу". — Первая из них – "подсаживание" как можно большего количества граждан, в том числе социально незащищенных, на это приложение с какой-то целью. Например, для махинаций с электронным голосованием, которое также планируют добавить в функционал "Дії". Вторая цель — создание банальной "сетки" по скупке голосов, причем неважно — на электронных выборах или обычных. Под видом "талонов на продукты" очень легко замаскировать непрямой продуктовый подкуп избирателей, который ранее приходилось осуществлять по старинке, раздавая пакеты с гречкой, подсолнечным маслом и консервами".