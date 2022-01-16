"Пюре музичне": одеська чиновниця насмішила критикою нового меню Клопотенка

На думку Олени Буйневич, бобові є причиною підвищеного метеоризму у школярів

Зміни у харчуванні учнів українських закладів освіти активно обговорюються в соцмережах вже кілька тижнів. 16 січня свою думку висловила і очільниця департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич.

Чому її розбір підняли на сміх, розповідає "Телеграф".

Буйневич розповіла, як реформували харчування для учнів одеських дитсадків та шкіл. Також вона виділила кілька мінусів, через які Департамент не зміг взяти на озброєння вже сформоване МОН меню.

"Незвичайними для мене-мами є норми бобових. Горохові каші — це, може, і смачно… Та точно смачно і корисно, але "дитьчо-пукатєльні здібності" значно підвищуються", — підкреслила Олена Буйневич.

Також чиновниця наголосила, що в Одесі "творчо" підійшли до цієї проблеми: більшість бобових підуть на супи, а горошок "відправлять" до рагу. При цьому горохове пюре Буйневич називає "музичним" і додає, що він подаватиметься дуже рідко, лише як делікатес.

Крім цього, вона розповіла, що існує проблема з відлученням школярів від великої кількості солодкої їжі — діти відмовляються пити непідсолоджені напої. До плюсів Буйневич внесла відмову від консервованих овочів, збільшення норми фруктів та овочів, а також кисломолочних продуктів.

Цікаво, що більшість людей помітили лише її ставлення до бобових і розкритикували чиновницю за спосіб висловлюватися про метеоризм у дітей.

Не обходиться без проблем із запровадженням нового шкільного меню та в інших регіонах України. Дуже багато батьків з різних міст обурені тим, що у їдальнях відсутня нормальна їжа, а діти проводять день у школі голодними.

При цьому "Телеграф" писав про реакцію співавтора нового меню, кухаря Євгена Клопотенка на зауваження однієї зі своїх підписниць, яка розкритикувала зміни.