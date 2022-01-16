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"Пюре музыкальное": одесская чиновница насмешила критикой нового меню Клопотенко

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Представительница Одесского горсовета рассказала о смене школьного питания для детей Новость обновлена 16 января 2022, 15:24
Представительница Одесского горсовета рассказала о смене школьного питания для детей

По мнению Елены Буйневич, бобовые являются причиной повышенного метеоризма у школьников

Изменения в питании учеников украинских заведений образования весьма активно обсуждаются в соцсетях уже несколько недель. 16 января свое мнение высказала и глава департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

Почему ее разбор подняли на смех, рассказывает "Телеграф".

Буйневич рассказала, как реформировали питание для учеников одесских детсадов и школ. Также она выделила несколько минусов, из-за которых Департамент не смог взять на вооружение уже сформированное МОН меню.

"Необычными для меня-мамы являются нормы бобовых. Гороховые каши — это, может, и вкусно… В смысле, точно вкусно и полезно, но "детско-пукательные способности" значительно повышаются", — подчеркнула Елена Буйневич.

Также чиновница отметила, что в Одессе "творчески" подошли к этой проблеме: большинство бобовых пойдут на супы, а горошек отправят в рагу. При этом гороховое пюре Буйневич называет "музыкальным" и добавляет, что он будет подаваться весьма редко, исключительно в качестве деликатеса.

Кроме этого она рассказала, что существует проблема с отлучением школьников от обилия сладкой еды — дети отказываются пить неподслащенные напитки. В плюсы Буйневич внесла отказ от консервированных овощей, увеличение нормы фруктов и овощей, а также кисломолочных продуктов.

Интересно, что большинство людей заметили только её отношение к бобовым и раскритиковали чиновницу за способ высказываться о метеоризме у детей.

Не обходится без проблем с внедрением нового школьного меню и в других регионах Украины. Очень многие родители из разных городов возмущены тем, что в столовых отсутствует нормальная еда, поэтому дети проводят день в школе голодными.

При этом "Телеграф" писал о реакции соавтора нового меню, повара Евгения Клопотенко на замечание одной из своих подписчиц, которая раскритиковала изменения.

Теги:
#Одесса #Питание #Школа #Реформа #Бобовые #Елена Буйневич #Школьное питание
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