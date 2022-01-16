Укр

Клопотенко вступил в перепалку с подписчицей из-за "голодных детей в украинских школах": "Если вы недовольны, то..."

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Родители украинских школьников продолжают нагнетать Новость обновлена 16 января 2022, 07:48
Родители украинских школьников продолжают нагнетать

Кулинар продолжает отстаивать идею полезного меню в украинских школах

После того как в Украине с 1 января обновили меню для детей в школах и садах, в сети пронеслась война критики в сторону известного шеф-повара Евгения Клопотенко.

На самом деле родители в этом вопросе разделились на два лагеря: одни захейтили Клопотенко, другие же поддержали разработку победителя пятого сезона проекта "МастерШеф".

Под одним из последних постов в Facebook кулинарный эксперт не удержался и написал подписчице, заверяющей, что ее ребенок приходит домой со школы голодным.

В ответ Клопотенко заявил, что школьное меню отвечает нормам, установленными специалистами МОЗ, и если есть какие-нибудь жалобы или предложения по поводу изменений в меню, то лучше обращаться не к нему, а прямо к МОЗ или в чат-бот Госпродпотребслужбы.

Также защитили кулинара и другие пользователи социальной сети. Подписчики отметили, что "разборки" нужно проводить не с Клопотенко, который составил меню, а с работниками столовых.

Напомним, что в обновленный перечень блюд в школах вошли 160 различных позиций. Согласно общим требованиям, в столовых украинских школ уменьшили количество сахара и соли, но увеличили количество фруктов, птичьего мяса и молочных продуктов.

Теги:
#Евгений Клопотенко #Школьное меню
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