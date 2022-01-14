Клопотенко призвал родителей не молчать из-за реформы питания в школах: сеть заполонили мемы и приколы

Ориентирована программа питания на полезные продукты, в ней меньше соли и сахара.

Новое меню для школьников, разработанное, в том числе и поваром Евгением Клопотенко, вызвало бурную дискуссию в обществе и породило немало мемов.

Для непривычного к кулинарным изыскам человека меню может выглядеть удивительно, хотя и готовится все из обычных продуктов. Скрембл, кифлык, шпундра скрывают за собой яичницу, рогалики и обжаренную курицу со свеклой. Посмотреть на блюда из нового школьного меню и узнать как их готовят можно на портале "ЗнаЕм"

Шутки пользователей вызвали непривычные блюда, они предположили как это может выглядеть в украинских столовых.

Вспомнили пользователи и про давние, но любимые рецепты.

Некоторые пользователи оказались недовольны и поместили Клопотенко на постер сериала "Ганнибал", главный герой которого известен особыми вкусовыми пристрастиями.

На сайте петиций к президенту появилось даже несколько предложений отменить нововведение. Сам же Клопотенко на хейт и критику ответил отдельным постом в Facebook. Он поблагодарил комментаторов и отметил, что "мы живем в конфликте современного видения и старой системы". Одной из жалоб людей является внешний вид блюд.

Клопотенко призвал людей выражать свое мнение, ведь это поможет на пути к изменениям.

Сверху запеканки - то самое ягодное кюли

"Естественно, что оно скрипит, ломается, сыпется и дает сбой. Мы не можем под ноль уничтожить старое, у страны нет на это ни ресурса, ни опыта, ни поддержки. Приходится все делать постепенно", — написал кулинар.

Чтобы сделать введение меню проще, команда предпримет ряд шагов:

обучат поваров

обучат людей, которые на местах составляют меню, как правильно читать нормы

расскажут об основах здорового питания.

Ленивые голубцы из нового меню

Стоимость нового школьного меню, в сравнении с предыдущим, выросла из-за введения большего количества овощей и фруктов. Как ранее писал "Телеграф" — в Украине за год цены на продукты "взлетели", иногда — в несколько раз.