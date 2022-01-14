Клопотенко закликав батьків не мовчати через реформу харчування у школах: мережу заполонили меми та приколи

Орієнтована програма харчування на корисні продукти, у ній менше солі та цукру.

Нове меню для школярів, розроблене, зокрема й кухарем Євгеном Клопотенком, викликало бурхливу дискусію в суспільстві та породило чимало мемів.

Для незвичної до кулінарних вишукувань людини меню може виглядати дивно, хоч і готується зі звичайних продуктів. Скрембл, кіфлик, шпундра приховують за собою яєчню, рогалики та обсмажену курку з буряком. Подивитися на страви з нового шкільного меню та дізнатися, як їх готують можна на порталі "ЗнаЇмо"

Жарти користувачів викликали незвичні страви, вони припустили, як це може виглядати в українських їдальнях.

Згадали користувачі і про давні, але улюблені рецепти.

Деякі користувачі виявилися невдоволеними і помістили Клопотенка на постер серіалу "Ганнібал", головний герой якого відомий особливими смаковими пристрастями.

На сайті петицій до президента з’явилося навіть кілька пропозицій скасувати нововведення. Сам же Клопотенко на хейт та критику відповів окремим постом у Facebook. Він подякував коментаторам і зазначив, що "ми живемо у конфлікті сучасного бачення та старої системи". Однією із скарг людей є зовнішній вигляд страв.

Клопотенко закликав людей висловлювати свою думку, адже це допоможе на шляху змін.

Зверху запіканки — те саме ягідне кюлі

"Природно, що воно скрипить, ламається, сипиться і дає збій. Ми не можемо під нуль знищити старе, у країни немає на це ні ресурсу, ні досвіду, ні підтримки. Доводиться все робити поступово ", — написав кулінар.

Щоб зробити введення меню простішим, команда зробить ряд кроків:

навчать кухарів

навчать людей, які на місцях складають меню, як правильно читати норми

розкажуть про основи здорового харчування.

Ліниві голубці з нового меню

Вартість нового шкільного меню, у порівнянні з попереднім, зросла через запровадження більшої кількості овочів та фруктів. Як раніше писав "Телеграф" — в Україні за рік ціни на продукти "злетіли", іноді — у кілька разів.