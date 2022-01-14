"Помои" и "голод" в украинских школах: почему меню Клопотенко вызвало гнев родителей (фото)

Новые правила питания в школах и детских садах в Украине восприняты с возмущением, и на то у родителей есть несколько причин

В Украине с 1 января 2022 года во многих школах обновили меню. Это часть реформы школьного питания, инициированного первой леди Еленой Зеленской. Над выбором блюд и продуктов для украинских школьников работала команда специалистов Минздрава, Минобразования, Минэкономики, Госпродпотребслужбы, Антимонопольного комитета и диетологов. В том числе к разработке меню приобщился известный повар Евгений Клопотенко. Казалось бы, реформа предлагает здоровый подход к питанию детей, но уже в первые дни возобновления учебы родители школьников начали жаловаться. В соцсетях сетуют, что детям невкусно, приходится голодать или приносить еду с собой.

Какое меню разработали для школ, придерживаются ли новых норм на местах и чем недовольны родители – в материале "Телеграфа".

Реформа школьного питания в Украине: когда заработала и что изменилось

С 2022 года в украинских школах и детских садах начали готовить по новым нормам. Среди основных нововведений, по данным Минздрава:

Ограничение количества сахара с 70 до 25 грамм.

Суточная норма соли – не больше 5 грамм.

Исключение из меню сосисок, консервов, колбасы, кондитерских изделий.

Меньше соков, хлеба и картошки.

Больше фруктов и овощей, цельных злаков, бобовых, молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы.

Ограничение жиров растительного и животного происхождения.

Добавим, что технологические карты на блюда и изделия находятся в открытом доступе на сайте Минздрава.

В случае, если школа не придерживается новых правил питания, то родители могут пожаловаться Госпотребслужбу. Сделать это можно и онлайн, в чат-боте ведомства в Telegram.

Что о реформе питания школьников думают родители

На деле реформа питания реализовывается с трудностями и неразберихой, о чем свидетельствует шквал комментариев родителей в социальных сетях на страницах Минздрава, Евгения Клопотенко и различных групп. Основные причины возмущения:

невкусные блюда,

подорожание обедов,

халатное выполнение новых правил на местах.

Как пишет в сообществе в Facebook "Батьки SOS" пользовательница Виктория Варушко, обещанных фруктов, сыра и "молочки" в школах пока что не видели, тогда как цена на обед выросла.

Вторит ее комментарию и Вера Бойко:

"Где мясо? Где фрукты? Дали постную гречку и салат из сырой моркови, холодное гадкое какао. Ребенок после школы пошел на тренировку голодный. А цена выросла с прошлого года почти вдвое, была 18, потом 25 и вот уже 35 грн".

Часто в комментариях пишут, что дети в школах остаются голодными, или же ученикам приходится на переменах бегать в магазин за перекусом.

Многих возмутило ограничения по соли и сахару, а кто-то недоволен маленькими порциями.

Некоторые родители и вовсе отзываются о блюдах резко: "Ваши нововведения без соли и сахара выливают в помои бидонами", "Еда действительно несъедобная", "Маразм крепчает".

Как добавляет пользовательница Natali Lebid, теперь детям приходится давать в школу термос и бутерброд.

"Сегодня взяли с собой чай и сахар, чтобы немного сдобрить то "улучшение": говорится в комментарии пользователя Vladyslav Myshynskyi.

Более того, в комментариях к постам Евгения Клопотенко пишут, что и повара в школах якобы добавляют к блюдам приправы, мол, только так дети могут питаться по новому меню.

Стоит отметить, что многие родители поддерживают предложенные изменения, но признают: школы реализуют реформу "по-советски", а в учебных заведениях нужна масштабная проверка работы поваров.

Как отмечает Надежда Мащиц, больше всех в сложившейся ситуации страдают дети.

"Такая ерунда везде… Харьков тому пример, смотришь каждое утро на меню своего ребенка в саду… плакать хочется. То ли повара воруют, то ли продукты выделяют "самые хорошие", то ли спасибо нашему правительству и реформам…Но суть одна — бедные дети", — говорится в комментарии.

Как пишет в соцсети Инна Микитюк, с внедрением реформы возникло много трудностей.

"Работаю в сельской школе, отвечаю за организацию питания. Хочу поделиться своими впечатлениями. Меню хорошее, но с его внедрением куча проблем. Элементарно не хватает посуды и оборудования, отдел образования не реагирует на обращение. Количество блюд увеличилось, а повар как был один, так и остался. В сельской местности повара преимущественно без соответствующего образования, поэтому вместе с внедрением нового меню нужно проводить обучение всех, кто организует питание в школах", — предлагает женщина.

Новое питание в школах Украины: фото блюд

В соцсетях родители охотно делятся фотографиями еды, которую предлагают детям в школах в разных регионах Украины.

Обед по новому меню

Вариант обеда в одной из школ

Норма предусматривает половину яблока

Порциями родители недовольны

К примеру, в Мариуполе один и тот же вариант обеда в разных школах отличается как по вкусу, так и визуально.

Пост в группе "Батьки SOS"

Кроме того, родителей смущает соединение продуктов: соленые огурцы и какао с молоком, свекла и апельсин.

Апельсин и свекла на одной тарелке

Родители считают цены в столовых завышенными

Фото обеда украинского школьника

Реакция на снимок со столовой разработчика нового меню Евгения Клопотенко

В рационе детей должно стать больше фруктов

К основному блюду - половина апельсина и свекла

Реакция на скандал с реформой питания в школах Евгения Клопотенко

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, который с командой разрабатывал меню для школьников, уже отреагировал на волну обсуждения. Он признал, что контролировать все действия поваров и директоров в каждой школе – нереально. И призвал родителей не молчать, а высказывать свои оценки и предложения.

"Каждый комментарий я понимаю, испытываю те же эмоции и шаг за шагом внедряю будущее в те условия, которые есть сейчас. Но у меня есть единственная просьба – не молчите. Это хуже всего. Лучше пишите хейт, но не молчите. Потому как изменения происходят там, где есть голос", — высказался Клопотенко.

Так же Клопотенко отметил, что в будущем его команда займется обучением поваров, разъяснением правил в регионах и информированием о здоровом питании.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко также отреагировал на скандал вокруг введения нового школьного меню. По его данным, более 13% детей до 17 лет в Украине страдают ожирением, а количество новых случаев детского ожирения растет с каждым годом на 15 тысяч.

"Читая комментарии, хочу сказать одно новое школьное меню – это не только о меньшей соли и сахара, это о приоритетах здоровья детского населения и о потенциально здоровой нации", — заявил глава Минздрава.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в обновленное меню вошли около 160 различных блюд. Упор сделан на овощи и фрукты, причем отваривать овощи повторно поварам запретили. Кроме того, в школьных столовых и буфетах теперь не должен продавать кондитерские изделия, газировку, соки и кофе.