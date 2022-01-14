"Помиї" та "голод" в українських школах: чому меню Клопотенка викликало гнів батьків (фото)

Нові правила харчування в школах і дитячих садках в Україні сприйняті з обуренням, і на те у батьків є кілька причин

В Україні з 1 січня 2022 року у багатьох школах оновили меню. Це частина реформи шкільного харчування, ініційованого першою леді Оленою Зеленською. Над вибором страв і продуктів для українських школярів працювала команда спеціалістів МОЗ, Міносвіти, Мінекономіки, Держпродспоживслужби, Антимонопольного комітету та дієтологів. До розробки меню долучився відомий кухар Євген Клопотенко. Здавалося би, реформа пропонує здоровий підхід до харчування дітей, але вже у перші дні поновлення навчання батьки школярів почали скаржитися. У соцмережах нарікають, що дітям несмачно, доводиться голодувати чи приносити їжу із собою.

Яке меню розробили для шкіл, чи дотримуються нових норм на місцях і чим незадоволені батьки – у матеріалі "Телеграфу".

Реформа шкільного харчування в Україні: коли запрацювала та що змінилося

З 2022 року в українських школах і дитячих садках почали готувати за новими нормами. Серед основних нововведень, за даними МОЗ:

Обмеження кількості цукру від 70 до 25 грамів.

Добова норма солі – не більше 5 грамів.

Виключення із меню сосисок, консервів, ковбаси, кондитерських виробів.

Менше соків, хліба та картоплі.

Більше фруктів та овочів, цілісних злаків, бобових, молока й кисломолочних продуктів, м’яса, риби.

Обмеження жирів рослинного і тваринного походження.

Додамо, що технологічні карти на страви та вироби знаходяться у відкритому доступі на сайті МОЗ.

У випадку, якщо школа не дотримується нових правил харчування, батьки можуть поскаржитися Держспоживслужбі. Зробити це можна і онлайн, у чат-боті відомства в Telegram.

Що про реформу харчування школярів думають батьки

Як дійшло до справи, то реформа харчування реалізовується з труднощами та плутаниною, про що свідчить шквал коментарів батьків у соціальних мережах на сторінках МОЗ, Євгена Клопотенка й різних груп. Основні причини обурення:

несмачні страви,

подорожчання обідів,

недбале виконання нових правил на місцях.

Як пише у спільноті у Facebook "Батьки SOS" користувач Вікторія Варушко, обіцяних фруктів, сиру та "молочки" у школах поки що не бачили, тоді як ціна на обід зросла.

Вторить їй коментар Віри Бойко:

"Де м’ясо? Де фрукти? Дали пісну гречку та салат із сирої моркви, холодне бридке какао. Дитина після школи пішла на тренування голодна. А ціна зросла з минулого року майже вдвічі, була 18, потім 25 і ось уже 35 грн".

Часто в коментарях пишуть, що діти в школах залишаються голодними, або ж учням доводиться на перервах бігати в магазин за перекусом.

Багатьох обурило обмеження щодо солі та цукру, а хтось незадоволений маленькими порціями.

Деякі батьки взагалі відгукуються про страви різко: "Ваші нововведення без солі та цукру виливають у помої бідонами", "Їжа справді неїстівна", "Маразм міцніє".

Як додає користувач Natali Lebid, тепер дітям доводиться давати в школу термос і бутерброд.

"Сьогодні взяли з собою сіль і цукор, щоб трохи здобрити те "покращення": йдеться у коментарі користувача Vladyslav Myshynskyi.

Більше того, у коментарях до постів Євгена Клопотенка пишуть, що й кухарі у школах нібито додають до страв приправи, мовляв, лише так діти можуть харчуватися за новим меню.

Варто зазначити, що багато батьків підтримують запропоновані зміни, але визнають: школи реалізують реформу "по-радянському", а у навчальних закладах потрібна масштабна перевірка роботи кухарів.

Як зазначає Надія Мащиць, найбільше в ситуації, що склалася, страждають діти.

"Така нісенітниця скрізь… Харків тому приклад, дивишся щоранку на меню своєї дитини в саду… плакати хочеться. Чи то кухарі крадуть, чи то продукти виділяють "найкращі", чи дякувати нашому уряду і реформам… Але суть одна — бідні діти", — йдеться у коментарі.

Як пише в соцмережі Інна Микитюк, із запровадженням реформи виникло багато труднощів.

"Працюю в сільській школі, відповідаю за організацію харчування. Хочу поділитися своїми враженнями. Меню хороше, але з його впровадженням купа проблем. Елементарно не вистачає посуду та обладнання, відділ освіти не реагує на звернення. Кількість страв збільшилася, а кухар як був один, так і залишився. У сільській місцевості кухарі переважно без відповідної освіти, тому разом із запровадженням нового меню потрібно проводити навчання всіх, хто організує харчування у школах", — пропонує жінка.

Нове харчування у школах України: фото страв

У соцмережах батьки охоче діляться фотографіями їжі, яку пропонують дітям у школах у різних регіонах України.

Обід за новим меню

Варіант обіду в одній із шкіл

Норма передбачає половину яблука

Порціями батьки незадоволені

Наприклад, у Маріуполі один і той же варіант обіду в різних школах відрізняється як за смаком, так і візуально.

Пост у групі "Батьки SOS"

Крім того, батьків бентежить поєднання продуктів: солоні огірки та какао з молоком, буряк й апельсин.

Апельсин і буряк на одній тарілці

Батьки вважають ціни у їдальнях завищеними

Фото обіду українського школяра

Реакція на знімок з їдальні розробника нового меню Євгена Клопотенка

У раціоні дітей має стати більше фруктів

До основної страви — половина апельсина та буряк

Реакція Євгена Клопотенка на скандал із реформою харчування у школах

Кулінарний експерт Євген Клопотенко, який із командою розробляв меню для школярів, уже відреагував на хвилю обговорення. Він визнав, що контролювати всі дії кухарів і директорів у кожній школі – нереально. І закликав батьків не мовчати, а висловлювати свої оцінки та пропозиції.

"Кожен коментар я розумію, відчуваю ті ж емоції і крок за кроком впроваджую майбутнє в тих умовах, які є зараз. Але у мене є єдине прохання – не мовчіть. Це найгірше. Краще пишіть хейт, але не мовчіть. Бо зміни відбуваються там, де є голос", — висловився Клопотенко.

Також Клопотенко зазначив, що у майбутньому його команда займеться навчанням кухарів, роз’ясненням правил у регіонах та інформуванням про здорове харчування.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко також відреагував на скандал довкола запровадження нового шкільного меню. За його даними, понад 13% дітей до 17 років в Україні страждають на ожиріння, а кількість нових випадків дитячого ожиріння зростає з кожним роком на 15 тисяч.

"Читаючи коментарі, хочу сказати одне: нове шкільне меню – це не тільки про менше солі та цукру, це про пріоритети здоров’я дитячого населення та про потенційно здорову націю", — заявив глава МОЗ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до оновленого меню увійшли близько 160 різних страв. Наголос зроблено на овочі та фрукти, причому відварювати овочі повторно кухарям заборонили. Крім того, у шкільних їдальнях і буфетах тепер не повинні продавати кондитерські вироби, газовані напої, соки та каву.