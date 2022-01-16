Клопотенко вступив у суперечку з підписницею через "голодних дітей в українських школах": "Якщо ви незадоволені, то..."

Кулінар продовжує обстоювати ідею корисного меню в українських школах

Після того як в Україні з 1 січня оновили меню для дітей у школах та садах, у мережі промайнула війна критики у бік відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Насправді батьки в цьому питанні розділилися на два табори: одні захейтили Клопотенка, інші підтримали розробку переможця п’ятого сезону проєкту "МастерШеф".

Під одним з останніх постів у Facebook кулінарний експерт не втримався і написав підписниці, яка запевняє, що її дитина приходить додому зі школи голодною.

У відповідь Клопотенко заявив, що шкільне меню відповідає нормам, встановленим спеціалістами МОЗ, і якщо є якісь скарги чи пропозиції щодо змін у меню, то краще звертатися не до нього, а прямо до МОЗ або до чат-боту Держпродспоживслужби.

Також захистили кулінара й інші користувачі соціальної мережі. Підписники зазначили, що "розбірки" потрібно проводити не з Клопотенком, який склав меню, а з працівниками їдалень.

Нагадаємо, що до оновленого переліку страв у школах увійшли 160 різних позицій. Відповідно до загальних вимог, у їдальнях українських шкіл зменшили кількість цукру та солі, але збільшили кількість фруктів, пташиного м’яса та молочних продуктів.