Укр

"Покусились на традицию СССР": как Зеленская объяснила критику реформы школьного питания

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На новое меню школьники перешли сразу после новогодних каникул Новость обновлена 18 января 2022, 10:10
На новое меню школьники перешли сразу после новогодних каникул

Первая леди заявила, что была готова к критике, поскольку людям сложно воспринимать что-то новое.

С 1 января 2022 года в Украине реформировали школьное питание. Инициатором проекта стала жена президента Украины Елена Зеленская, которая, собрав команду представителей Минздрава, МОН, Минэкономики, Госпотребслужбы и диетологов во главе с поваром Евгением Клопотенко, предложила кардинально новое меню. Конечно же, новшества не обошлись без критики со стороны граждан. На что Зеленская ответила, что вся проблема в советских "традициях", которые укоренились в головах людей.

Об этом первая леди сообщила в комментарии изданию "Фокус".

По словам Зеленской, она полностью была готова к критике и понимала, что новое школьное меню украинцы воспримут с трудом. Более того, подчеркнула первая леди, питание школьников очень нуждалось в изменениях, поскольку оно не менялось еще со времен СССР.

"Согласно нашему исследованию, на старте реформы нынешние школьники питались так же, как и их родители, когда учились в школе: слипшимися макаронами, сосисками, хлебобулочными изделиями и невероятно сладким компотом", — отметила инициатор реформы питания.

Первая леди добавила, что многие гневные комментарии связаны с тем, что команда разработчиков нового школьного питания покусилась на многолетнюю, еще советскую "традицию" со знаком минус. А людям сложно психологически перейти от старого к новому.

Отметила Зеленская и тот факт, что у многих детей до 18 лет на фоне неправильного питания и употребления избыточной нормы сахара развивается ожирение.

"Просто подумайте об этих цифрах: 13,3% наших детей в возрасте до 17 лет страдают от ожирения! Уже в подростковом возрасте имеют сердечно-сосудистые заболевания! Так как, стоит ли побороться с такими пищевыми привычками? Ради этого я готова и критику потерпеть", — резюмировала первая леди.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на критику школьного меню отреагировал повар Евгений Клопотенко, который был причастен к его разработке, заявив, что школьное меню отвечает нормам, установленными специалистами Минздрава.

Теги:
#Критика #Елена Зеленская #Реформа питания #Школьное меню
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