"Карточный домик" по-украински. Заменит ли Елена Зеленская мужа на посту президента

Первая леди Украины уже имеет безумную поддержку соотечественников и американцев

"Честно, я бы хотела отсутствовать". Так, в 2019 году перед вторым туром президентских выборов будущая первая леди Елена Зеленская ответила на вопрос ВВС Украина о своем видении в новой роли. Уже тогда было ясно, что ее муж Владимир победит в президентской гонке, и их жизнь кардинально изменится. Зеленская признавалась, что сильно переживает из-за нового статуса. Потому что понимала, "что такая персона, как первая леди, может привлечь к проблемам внимание тех, кто действительно может помочь. То есть это персона, которая может гарантировать результат. Для меня это очень сложно".

С начала каденции Зеленского его жена не спешила нырять с головой в публичность. Она постепенно привыкала к другой жизни, и со временем приняла решение, что быть в стороне невозможно. Елена Зеленская заинтересовалась гуманитарными проектами, основала саммит первых леди и джентльменов и получила международный авторитет.

После полномасштабного вторжения россии в Украину супруга президента не исчезла с информационного поля. Напротив, она была вынуждена еще больше активизироваться, чтобы помочь стране приближать победу. Свою узнаваемость в мире она смогла "монетизировать" в широкую поддержку. А последний визит Зеленской в США вызвал шквал эмоций. Ей удалось заставить мир снова говорить об Украине и войне. Кроме этого, в украинских политических кругах пошли слухи о политических амбициях Зеленской и возможном президентстве. Есть ли шанс у первой леди получить авторитет и поддержку у общества и стать первой женщиной-президентом в Украине, узнавал "Телеграф".

Внештатная советница президента

Елена Зеленская изначально была среди тех, кто не сразу одобрительно отнесся к решению Владимира Зеленского поменять успешную карьеру актера и комика на кресло президента. "Когда я начала понимать, что есть такое в планах, то, как и многие близкие люди, сказала: "Ты сошел с ума?"… Когда я осознала, что он действительно понимает, что собирается делать, я успокоилась", – вспоминала первая леди.

Елена и Владимир Зеленские

Но для нее все равно повергло в шок новогоднее обращение мужа, в котором он сообщил всей стране о своем баллотировании. Только жене об этом не сказал, потому что забыл.

Но обратной дороги уже не было. Зеленская не скрывала, что желает остаться в должности сценариста в "Студии Квартал 95". Но после победы мужа свой талант сценариста была вынуждена использовать уже в новом направлении работы.

В окружении Зеленского неоднократно рассказывали, что жена помогает ему готовить речи, поэтому его выступления часто пользуются популярностью и привлекают внимание. К примеру, экс-руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Богдан признал публично, что для Владимира Зеленского важно мнение жены, поэтому он часто к ней прислушивается.

Первая леди немногословна по этому поводу. Она лишь сказала, что как своему мужу постоянно дает советы. Но как президенту – никогда: "Для этого есть советники".

Елена и Владимир Зеленские на Банковой

За такой осторожный подход в общении с Зеленским источники "Телеграфа" в окружении президента за глаза называют первую леди мудрой и хитрой. И в то же время она не напыщенная — умная, сдержанная, приятная в общении, умеет подобрать правильные слова. Как отметил один собеседник "Телеграф", приближенный к ОП: "Зеленскому есть чему поучиться у жены".

К примеру, не сосредотачивать много внимания на личном пиаре и публичности. Первая леди неоднократно повторяла в СМИ, что она не поклонница излишней публичности, о результатах работы рассказывает, когда есть что рассказать.

Первыми масштабными и популярными проектами, о которых сообщила Зеленская, стали реформа питания в заведениях среднего образования, Национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства в Украине, а также запуск украиноязычных гидов по всему миру. Культурная дипломатия дала возможность первой леди выйти за пределы страны и популяризировать украинский язык не только в Европе, но и в Африке.

Это было только начало международной активности первой леди. Далее в ОП продолжали формировать ее в качестве "посла" государства. К 30-летию Независимости Украины на Банковой решили начать Саммит первых леди и джентльменов, который возглавила Зеленская. Она объясняла, что главной целью проекта является продвижение дипломатии мягкой силы для культурного диалога и гуманитарного влияния. "Это о голосе общественных деятелей на самом высоком уровне, ведь первые леди и джентльмены — это и есть в первую очередь общественные деятели", — считает Зеленская.

Киевский саммит первых леди и джентльменов 2021

Своей деятельностью ей удалось также привлечь и среди оппозиционных политиков к ее мужу. Виктория Сюмар, народная депутат "Евросолидарности", сказала "Телеграфу", что "Елена Зеленская безусловно вызывает симпатию" из-за важных благотворительных инициатив, внимания к "неудобным темам" и доведенного до конца дела.

В военное время первая леди была вынуждена стать чем-то большим, чем просто общественный деятель. Сейчас она – лицо всего украинского народа.

Американская популярность

Интерес к Зеленской за последний месяц усилился. В информпространство после вынужденной паузы она вернулась 8 мая. И с тех пор продолжила развивать новые проекты, необходимые во время войны. Вместе с украинскими политиками и дипломатами, первая леди призывает наших международных партнеров предоставлять оружие для победы в войне с россией.

С таким обращением Зеленская выступила в Конгрессе США во время визита 20 июля.

Это было историческое событие как для американцев, так и для украинцев. Еще ни одна первая леди мира не выступала в таком месте и не просила военной помощи для защиты своей страны.

Одна из депутаток "Слуги народа" рассказала "Телеграфу", что американцы уже давно предлагали выступление в Конгрессе для того, чтобы не терялось внимание к войне. "Они думали, что может Зеленский согласится. Но понятно, что верховный главнокомандующий не мог уехать. Поэтому было принято решение, чтобы его заменила Елена", — вспоминает собеседница.

Организацией визита занимались украинские дипломаты во главе с послом Украины в США Оксаной Маркаровой, обладающей безумным авторитетом среди американцев.

Выступление Зеленской задело конгрессменов. Ей удалось выполнить главную миссию – напомнить нашим партнерам, что война в Украине продолжается до сих пор, и нам нужна их помощь.

"Я обращаюсь к вам от имени всех погибших. От имени людей, которые потеряли руки и ноги. И от имени людей, которые еще живы и целы. От имени воюющих и тех, кто ждет в тылу возвращения своих родных из передовой. Я прошу у вас оружие! Оружие не для того, чтобы нести войну на чужую территорию, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми", — обратилась первая леди к американцам, те аплодировали ей стоя.

В Западной культуре, чем эмоциональнее речь, тем лучше, объясняет народный депутат СН не под запись. Такие выступления помогают получить фокус медиа и политическую поддержку обеих партий.

Американские СМИ высоко оценили выступление Зеленской, отметив, что она правильно расставила акценты в речи и рассказала о зверствах российской армии.

Также первой леди удалось лично пообщаться с президентом США Джо Байденом в Белом доме раньше своего мужа. И второй раз встретиться с женой американского гаранта Джил. Были встречи с вице-президентом США Камалой Харрис и ее мужем Дагласом Эмхоффом и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Елена Зеленская, Джо и Джил Байден

Елена Зеленская и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Зеленский тоже похвалил жену за успешный визит. Первым результатом стало то, что сенаторы представили проект резолюции о признании действий россии в Украине геноцидом.

Второй ажиотаж вокруг себя Зеленская вызвала после публикации интервью и совместной фотосессии с мужем американскому глянцу Vogue. Она призналась, что ее лично пригласила главная редактор журнала Анна Винтур. А фотографировала всемирно известная фотография Энни Лейбовиц.

Фотография первой леди попала на обложку журнала. И вызвала, как шквал критики из-за неудачной позы, по мнению некоторых людей, так и много одобрительных комментариев за удачное привлечение внимания к Украине в мире. Впервые за последние три года Зеленская получила больше внимания СМИ, чем ее муж. И это может означать многое.

Это фото наделало шум в сети

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Женщина-президент

"В решающей битве за формирование международного мнения первая леди Елена Зеленская вполне может быть секретным оружием Украины", — так говорит о жене Зеленского Atlantic Council.

Благодаря тому, что она не политик и не слишком публична, обычным людям ее легче воспринимать и разделить с ней горе, пишут в издании. И, конечно, так больше узнать о войне в Украине, которую начала россия.

"Елена говорит от имени всех наших женщин. У нее образ женщины, которая не выбирала быть женой президента воюющей страны. Так же как Зеленский не выбирал быть президентом воюющего государства. И она прекрасно справляется со своей задачей", — рассказывает "Телеграфу" один из лидеров "Слуги народа" и политтехнологов Банковой

Действительно, Зеленская настолько удачно выполняет свою миссию, что в политических кругах заговорили о ее собственном политическом будущем. И возможном президентстве в мирной Украине. Секретное оружие, способное самостоятельно выстрелить.

На Банковой утверждают, что сейчас первая леди не строит политическую карьеру. У нее нет личных технологов, ее имиджем и речами занимается команда президента.

Политологиня Мирослава Майнина говорит, что, учитывая те месседжи, которые мы слышали от первой леди, вряд ли сейчас можно говорить о начале политической карьеры. Но ее предшественница Марина Порошенко, супруга пятого президента, также в начале не проявляла политических амбиций, а в 2020 году возглавила фракцию "Евросолидарности" в Киевсовете.

Хотя Зеленская не политик, она своей активностью влияет на политические тренды в стране. Социологиня "Социологической группы Рейтинг" Татьяна Скрипченко считает, что первая леди может изменить отношение к женщинам в послевоенной Украине. И продемонстрировать иностранцам, что украинки не только красивые, но и воинственные, умные и сильные.

"Неформально Зеленская уже возглавила женское движение в Украине", — утверждает в разговоре с "Телеграфом" Виктория Вдовиченко, доцент кафедры международных отношений и международного права КСУ имени Бориса Гринченко. Поэтому у первой леди есть все рычаги влияния для того, чтобы усилить участие женщин в политике не из-за гендерных квот, а именно из-за лидерского принципа.

Елена Зеленская

"Каждая женщина-политик, видя такой пример, начинает больше верить в себя", — уверена народная депутат СН Евгения Кравчук. Поэтому важно, чтобы женщины были максимально причастны к принятию решений.

Лично Зеленская не комментирует предположение о политических амбициях. Раньше она не раз говорила, что политика ее не интересует. "Но если в будущем снова будет запрос в обществе на человека не из политики, то, возможно, Елена станет кандидатом в президентки. Но многое зависит от рейтингов Зеленского. В случае негативной истории, успеха не будет", — отмечает собеседник "Телеграфа" в партии " Слуга народа".

Сейчас создаются все предпосылки для того, чтобы в Украине прошел римейк известного сериала "Карточный дом", где первая леди стала преемницей своего мужа-президента. Но конечно, со счастливым финалом. Кстати, год назад Саммит первых леди и джентльменов посетила актриса сериала Робин Райт, сыгравшая главную роль жены политика. Возможно, ее визит был неслучайным. Но мы об этом узнаем со временем.