Хотів очолити Черкащину при росіянах: СБУ затримала горе-гауляйтера з ОПЗЖ

Колаборант-невдаха намагався втекти за кордон, але напередодні вильоту попався

Служба безпеки України, яка напередодні відзвітувала про закриття великої ботоферми, яка, зокрема, буцімто тролила Олену Зеленську, сьогодні знов сповістила про успіх. Цього разу спецслужба викрила та затримала помічника чинного народного депутата, який планував у разі захоплення Черкаської області росіянами очолити окупаційну адміністрацію.

Як повідомила прес-служба СБУ, йдеться про депутата Черкаської міської ради, який до моменту заборони очолював фракцію "Опозиційна платформа – за життя". Цим депутатом вочевидь є Олександр Замирайло. "Чоловік не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон", — йдеться в повідомленні СБУ.

Затриманий до останнього імітував гуманітарну діяльність

Замирайло, за даними спецслужби, після російського вторгнення 24 лютого не вийшов зі складу ОПЗЖ, а навіть став залучати до лав політсили нових людей. А також зі спільницею проводив інформаційно-підривну діяльність на користь рф. У СБУ перерахували меседжі, які затриманий поширював серед свого оточення:

війна, розв’язана рф в Україні, – це виключно внутрішній громадянський конфлікт;

росія не наносила авіаударів по мирних містах, в тому числі і по Черкасах;

російські військові не чинили жорстоких злочинів – натомість спільники звинувачували у них ЗСУ;

також фігуранти справи обурювалися обміну українських військовополонених, зокрема з "Азову".

Замирайло та його спільниця говорили про недоцільність спротиву росіянам. Вони також чекали, коли окупанти увійдуть до Черкас і засуджували дії військово-політичного керівництва України.

Після того, як стало зрозуміло, що Черкасам окупація не загрожує, а ЗСУ звільняють зайняті росіянами території, зловмисник та його спільниця спробували втекти за кордон та емігрувати до США. Але напередодні виїзду їх затримала СБУ.

Під час обшуків у звинувачуваних вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності та квитки на міжнародний рейс.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом пропагандистам про підозру за ч.1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Замирайлу визначають запобіжний захід.

Читайте також: Категорія Україна Оленівку обстріляли самі окупанти: СБУ знайшла і показала докази Таким чином ворожа армія намагалася приховати злочини, які вона здійснювала стосовно полонених

Як повідомляв "Телеграф", раніше СБУ оприлюднила подробиці справи Олега Кулініча – колишнього очільника кримського управління спецслужби, якого звинувачують у сприянні захопленню південних областей України.