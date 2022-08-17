Захопили Каховську ГЕС і пустили воду в Крим: СБУ назвала імена двох воєнних злочинців рф
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Генерал-майор та полковник російської армії брали у заручники людей і підривали об’єкти цивільної інфраструктури
Служба безпеки України встановила точні імена російських воєнних злочинців, які керували захопленням та підривом Північно-Кримського каналу, а також взяттям під контроль окупантів Каховської ГЕС у перший день війни. Ними виявились заступник командувача Чорноморського флоту рф з матеріально-технічного забезпечення генерал-майор михайло ясніков та командувач 11 окремої інженерної бригади, полковник дмитро марков.
Як повідомили у прес-службі СБУ, обидвох підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни. Стверджувати, що вони вчинили ряд злочинів, які підпадають під відповідну статтю, дозволяє встановлена слідчими спецслужби хронологія та детальна картина підриву Північно-Кримського каналу.
Як повідомили в СБУ, ці двоє високорангових офіцера зс рф із застосуванням важкого озброєння вчинили такі злочини:
- захопили адміністративні будівлі та споруди Каховської ГЕС і взяли у заручники персонал;
- унеможливили функціонуванню гідроелектростанції у штатному режимі;
- зруйнували автодорожній міст, позбавивши об’єкт життєво необхідної логістики;
- здійснили низку підривів споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму.
Відомо, що генерал-майор ясніков віддавав накази щодо незаконного захоплення обох об’єктів критичної інфраструктури. А полковник марков особисто керував підривами. Це призвело до порушення водозабезпечення регіону та функціонування зрошувальної системи Херсонської області. Також росіяни завдали значної шкоди довкіллю та матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах.
Розслідування проти них велось за двома статтями Кримінального кодексу України
- ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
- ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).
Обвинувальний акт проти яснікова та маркова направлений до Жовтневого районного суду міста Кривий Ріг.
Як повідомляв "Телеграф", раніше СБУ повідомила про знешкодження у Києві групи кілерів, які полювали на міністра оборони Олексія Резнікова та керівника військової розвідки Кирила Буданова.