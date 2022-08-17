Захопили Каховську ГЕС і пустили воду в Крим: СБУ назвала імена двох воєнних злочинців рф

Генерал-майор та полковник російської армії брали у заручники людей і підривали об’єкти цивільної інфраструктури

Служба безпеки України встановила точні імена російських воєнних злочинців, які керували захопленням та підривом Північно-Кримського каналу, а також взяттям під контроль окупантів Каховської ГЕС у перший день війни. Ними виявились заступник командувача Чорноморського флоту рф з матеріально-технічного забезпечення генерал-майор михайло ясніков та командувач 11 окремої інженерної бригади, полковник дмитро марков.

Воєнні злочинці, які захоплювали Каховську ГЕС та пускали воду в Крим

Як повідомили у прес-службі СБУ, обидвох підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни. Стверджувати, що вони вчинили ряд злочинів, які підпадають під відповідну статтю, дозволяє встановлена слідчими спецслужби хронологія та детальна картина підриву Північно-Кримського каналу.

Як повідомили в СБУ, ці двоє високорангових офіцера зс рф із застосуванням важкого озброєння вчинили такі злочини:

захопили адміністративні будівлі та споруди Каховської ГЕС і взяли у заручники персонал;

унеможливили функціонуванню гідроелектростанції у штатному режимі;

зруйнували автодорожній міст, позбавивши об’єкт життєво необхідної логістики;

здійснили низку підривів споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму.

Відомо, що генерал-майор ясніков віддавав накази щодо незаконного захоплення обох об’єктів критичної інфраструктури. А полковник марков особисто керував підривами. Це призвело до порушення водозабезпечення регіону та функціонування зрошувальної системи Херсонської області. Також росіяни завдали значної шкоди довкіллю та матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах.

Розслідування проти них велось за двома статтями Кримінального кодексу України

ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).

Обвинувальний акт проти яснікова та маркова направлений до Жовтневого районного суду міста Кривий Ріг.

Як повідомляв "Телеграф", раніше СБУ повідомила про знешкодження у Києві групи кілерів, які полювали на міністра оборони Олексія Резнікова та керівника військової розвідки Кирила Буданова.