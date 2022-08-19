З’їздив до Криму – привіз "жучки" для Ради: СБУ впіймала зрадника України

Завербований ФСБ агент попався, коли спробував змінити роботу

СБУ не тільки ефективно встановлює імена росіян, які коять воєнні злочини на території України – напередодні спецслужба назвала імена двох високопоставлених офіцерів, які захоплювали Каховську ГЕС та Північно-Кримський канал. Сьогодні стало відомо про затримання колишнього працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради України, який був завербованний росіянами.

Як повідомила прес-служба СБУ, зрадити батьківщину співробітник ВР погодився ще до початку повномасштабного вторгнення російської армії – під час поїздки до анексованого Криму. Там на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ. За його вказівкою колаборант мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов.

Серед завдань, які зрадник отримав від росії, було встановлення технічних засобів незаконного збору інформації в залах і кулуарах Верховної Ради. Оскільки затриманий працював у парламенті, він мав доступ до приміщень, які цікавили ворога.

Втім, завдання росіян колаборант не виконав – на момент вторгнення він звільнився з ВР. Саме під час спроби змінити місце роботи, він і потрапив у поле зору СБУ. Зрадник вирішив працевлаштуватись на стратегічно важливий об’єкт на території Житомирської області. Процедура найму передбачала спецперевірку, яка і показала факт вербування. Заперечувати факти підозрюваний не став і добровільно в деталях розповів про завдання, які отримав від російських спецслужб.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 111 ККУ "Державна зрада". Триває слідство.

В СБУ нагадали, що вказана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 15 років ув’язнення до довічного позбавлення волі. Втім, у разі, якщо підозрювана особа не вчинила жодних дій на виконання цього злочину і добровільно здався та пішла на співпрацю зі спецслужбами, вона звільняється від кримінальної відповідальності.

Як повідомляв "Телеграф", раніше СБУ розповіла про російського агента, який під виглядом військового експерта збирав у Києві розвіддані, але був викритий.