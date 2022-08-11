СБУ затримала російського шпигуна у Києві: називав себе військовим експертом

Шпигун, прикриваючись написанням статей, збирав дані про імпорт західних озброєнь

Після попередження замаху на вище військове керівництво України СБУ доповіла про затримання глибоко законспірованого російського шпигуна. Його завданням було допомагати ворогу у різні способи зривати поставки західної зброї.

Як повідомила прес-служба СБУ, шпигун збирав дані про закупівлю і постачання іноземної зброї та боєприпасів в Україну. Особливо його цікавили засекречені дані про військову техніку, яку ввозять для потреб ЗСУ.

Дані, які збирав шпигун, росіяни планували використати для завдання ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури, через які здійснюється транспортування отриманих озброєнь. Також цю інформацію планували використати для зриву міжнародних домовленостей про постачання зброї із країнами-партнерами України.

Як повідомили в СБУ, затриманий зрадник є мешканцем Києва. Він позиціонував себе як військового експерта. Завербував його кадровий співробітник російських спецслужб, а зоною відповідальності шпигуна була Київська область.

"Для збору закритих відомостей, зловмисник використовував особисті зв’язки, у тому числі серед представників вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Свою "зацікавленість" іноземним озброєнням маскував під виглядом збору аналітичних даних для "експертних" публікацій у соцмережах", — повідомили в СБУ.

Під час обшуку в помешканні затриманого були вилучені електронні засоби зв’язку, які він використовував для комунікації з російським "куратором". Зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді. Запобіжний засіб йому обрали у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв "Телеграф", СБУ також затримала помічника народного депутата Олександра Замирайло, який планував стати гауляйтером Черкаської області.