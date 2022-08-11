У путіна задумали хитру провокацію проти Зеленського: розвідка дізналася все

Найближчим часом росіяни запустять і спробують розкрутити проєкт

У четвер, 11 серпня, на 169-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що в росії створять нову структуру, головним завданням якої стане дискредитація президента України Володимира Зеленського в країнах Західної Європи.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України на своєму telegram-каналі. У відомстві зазначили, що створення цієї структури узгодили в адміністрації президента рф володимира путіна.

За задумом авторів провокації, буде створено та оприлюднено фейковий майданчик (сайт) так званого "Фонду Зеленського", на якому буде розміщено пропозицію до іноземних громадян та установ, приєднатися до його "діяльності". Планується створення та подальша публікація асортиментної лінійки Фонду та реєстрація його на торгових майданчиках Європи. У росії планують розвивати структуру "фонду" за принципом "мережевого маркетингу", щоб активно поширювати "інформацію" в європейському медіапросторі.

На 10 серпня росіяни вже зуміли провести такі заходи в цьому напрямку:

створено сайт Фонду;

підготовлено для поширення у соціальних мережах фейкові скріншоти начебто публікацій відомих ЗМІ про створення Фонду;

створено базу т.зв. "мережевих лідерів" та блогерів для подальшого поширення матеріалів;

підготовлено меми та коментарі для соціальних мереж.

У ГУР зазначили, що найближчим часом відбудеться повноцінний запуск проєкту та розпочнеться його розкрутка.

Раніше повідомлялося, що президент України 11 серпня зробив важливу заяву щодо ядерної загрози з боку рф. Відразу після цього росіяни знову обстріляли Запорізьку АЕС. До речі, станція зазнавала ударів з боку росії ще 5 серпня.