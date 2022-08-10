Україна знову порушить тему Криму: Зеленський заявив про підготовку важливого саміту

Роботи з підготовки саміту вже почались

Україна готує другий саміт Кримської платформи, який цього року пройде трохи в іншому форматі, але буде не менш значущим.

Як повідомив у своєму традиційному відеозверненні президент Володимир Зеленський, в Україні не забувають, що війна з росією почалася з окупації Криму та його поверненням має закінчитися.

Він зазначив, що присутність росіян у Криму несе загрозу для всієї Європи та для глобальної стабільності.

Зеленський нагадав, що Кримська платформа стала ключовим дипломатичним майданчиком для роботи зі звільнення півострова. Новий саміт пройде і цього року, а роботи з його підготовки вже почались.

Глава держави не став вдаватися до подробиць, проте зазначив, що цього року її робота буде не менш вагомою, ніж минулого.

"Формат буде іншим, але значення — ще більшим", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, 23 серпня 2021 року у Києві пройшов перший саміт "Кримської платформи", на якому зібралися високопоставлені представники понад 40 країн та міжнародних організацій.

У росії його проведення тоді сприйняли, як "антиросійський захід" та "надзвичайно недружній жест".