Більшість країн, які взяли участь у Кримській платформі, засудили дії Росії

У понеділок, 23 серпня, в Україні пройшов міжнародний саміт "Кримська платформа", присвячений ситуації з Кримом, анексованим Росією в 2014 році.

Стаття на сайті "Politico" розповідає про основні моменти саміту. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Ангела Меркель і Еммануель Макрон були відсутні в Києві, оскільки газові переговори мали пріоритет над окупованих півостровом.

Міжнародний саміт, що відбувся в понеділок в Україні, присвячений тяжкому становищу окупованого Росією Криму, також привернув увагу до нездатності Заходу змусити Кремль відмовитися від нього.

Незважаючи на сім років економічних санкцій з боку ЄС і його союзників, Москва як і раніше твердо контролює півострів, на який вона вторглася в 2014 році і поглинула після референдуму, проведеного за участю танків і озброєних солдатів на вулицях.

Президент України Володимир Зеленський організував у понеділок саміт під назвою "Кримська платформа", щоб протистояти відсутності уваги світової громадськості до поточної ситуації на Чорноморському півострові.

Позиція президента ЄС

У заході взяли участь лідери з більш ніж 40 країн, а також президент Європейської ради Шарль Мішель, який виступив з гострою промовою, в якій заявив, що Брюссель ніколи не визнає Крим в складі Росії.

Відзначивши, що Україна святкує 30-річчя незалежності після розпаду Радянського Союзу, Мішель сказав: "Я відразу перейду до справи: незалежність означає суверенітет, а це означає територіальну цілісність в рамках міжнародно визнаних кордонів".

Він прямо підтвердив непохитну позицію ЄС: "Ми не визнаємо і не визнаємо незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Ми продовжимо строго дотримуватися нашої політики невизнання. І ми будемо твердо протистояти будь-яким порушенням міжнародного права".

Яку сторону зайняли Німеччина і Франція

Але відсутність двох чільних національних лідерів ЄС, канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка замість цього відвідала Київ у неділю, і президента Франції Еммануеля Макрона, говорить про те, що саміт розглядався як в значній мірі марний захід з обміну повідомленнями, і що присутність на ньому не варта ризику загострення протистояння з президентом Росії Володимиром Путіним.

Меркель, яка наближається до закінчення свого четвертого і останнього терміну перебування на посаді, минулого тижня відвідала Путіна в Москві і дала зрозуміти, що її головним пріоритетом є досягнення угоди, що гарантує Україні ще п’ять років доходів від транзиту природного газу з Росії, незважаючи на те, що скоро буде завершено будівництво газопроводу "Північний потік — 2", який Росія могла б використовувати для транзиту газу в обхід України.

Однак варто прояснити ситуацію і помітити, що Німеччина натомість відправила на саміт свого міністра економіки та енергетики Пітера Альтмайера, який в кулуарах саміту провів переговори з міністром енергетики України Германом Галущенко і міністром енергетики США Дженніфер Гранхольм, яка очолювала американську делегацію з трьох осіб.

Росія вперто стоїть на своєму

На відміну від військового конфлікту на сході України, який триває тільки завдяки підтримці Росією, і який є предметом мирного процесу в нормандському форматі на чолі з Німеччиною і Францією, окупація Криму та Севастополя майже не обговорюється міжнародними дипломатами.

Путін ясно дав зрозуміти, що вважає анексію Криму такою, що не підлягає обговоренню. Кримчанам видали російські паспорти, і Кремль витратив близько 2,6 мільярда євро на будівництво моста, що з’єднує Крим з материковою частиною Росії. Місцеві жителі і правозахисні групи повідомляють про жорстку дискримінацію кримськотатарської громади, а також про примусові депортації та інші порушеннях прав.

Москва підкреслила історичні, мовні та культурні зв’язки Криму з Росією в якості виправдання анексії, а також результати референдуму 2014 року, в ході якого було заявлено, що більше 80 % жителів проголосували за те, щоб стати частиною Росії. Референдум був визнаний нелегітимним більшістю урядів світу через російську військову присутность.

Кілька лідерів виступили з промовами, які засуджують російську анексію. "Це кричуще порушення міжнародного права все ще стоїть на міжнародному порядку денному", — сказав президент Латвії Егілс Левітс. "Повага кордонів, повага територіальної цілісності держав — основа світу".

Небажання йти на загострення відносин

Але деякі лідери на саміті, такі як президент Словенії Борут Пахор, висловили деяку подвійність. Пахор підкреслив, що у Словенії хороші відносини як з Росією, так і з Україною, і висловив надію, що країни вирішать свої проблеми.

"Я приїхав сюди також, щоб закликати до щирого діалогу між Україною і Російською Федерацією", — сказав він. "У Словенії хороші відносини як з Україною, так і з Росією. Як рішучий прихильник добросусідських відносин, я щиро бажаю, щоб Україна і Росія коли-небудь якимось чином врегулювали свої двосторонні відносини".

Більшість була з Україною

Однак більшість лідерів явно зайняли сторону, яка протистоїть Росії. Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, колишній прем’єр-міністр Латвії, сказав: "Крим — це Україна. Я родом з Прибалтики. Ми знаємо, що значить втрата свободи і суверенітету".

Зеленський у своєму виступі на відкритті саміту описав захоплення Криму Росією як питання величезного глобального значення, оскільки він продемонстрував неповагу до міжнародних законів і норм.

"Це питання важливе для всього світу", — сказав він. "Український Крим був гарантією регіональної стабільності. Тепер це порохова бочка".

Він додав: "Окупація Криму також ставить під сумнів ефективність всієї системи міжнародної безпеки, принципи територіальної цілісності і непорушності кордонів".

Стратегія деокупації і реінтеграції Криму

На внутрішньому фронті уряд Зеленського наполегливо працював, щоб продемонструвати підтримку Криму, який був визначений як автономна республіка відповідно до української конституції і де місцева влада і жителі довгий час скаржилися на відсутність належної уваги з боку Києва до російського вторгнення.

У своєму виступі Зеленський зазначив, що в березні його уряд прийняв Стратегію деокупації і реінтеграції Криму, а український парламент прийняв закон про надання кримським татарам особливого статусу як корінної громади. Він також зазначив, що парламент скасував закон про створення "вільної економічної зони", який, за словами критиків, використовувався в якості механізму для обходу санкцій.

Незважаючи на підвищену увагу до Криму, саміт в понеділок було проведено українською, англійською та кримськотатарською мовами, але не російською, яка є рідною для більшості жителів Криму. Це була невелика деталь, яка, тим не менш, проілюструвала ступінь, до якої навіть мова стала глибоко політизованою за сім років війни між Росією і Україною.

Зеленський послався на порушення прав з боку окупаційної влади, благаючи про міжнародну підтримку для чинення тиску на Росію.

"Крим став територією, де права і свободи людини грубо і систематично порушуються", — сказав він. "Політичні переслідування, насильницькі зникнення, незаконне затримання понад 100 політичних в’язнів, тортури, придушення свободи ЗМІ і релігії, експропріація власності, примусові демографічні зміни, незаконний призов українських громадян в російську армію, пропаганда війни серед дітей — такі, на жаль, сумні реалії Криму сьогодні ".

За його словами, Україна не може вирішити проблему в односторонньому порядку.

"Ми розуміємо, що одна Україна ніколи не зможе повернути Крим", — сказав Зеленський. "Я зроблю все можливе, щоб повернути Крим, щоб Крим разом з Україною став частиною Європи".

У своєму виступі президент Європейської ради Шарль Мішель сказав, що санкції ЄС, прийняті в 2014 році для покарання Росії, обійшлися "дорого". Однак ці заходи, схоже, не вплинули на рішучість Путіна. Проте, Мішель сказав, що вони залишаться в дії.

"Ми хочемо повторити, що Україна ніколи не буде одна", — сказав він. "І що Крим це Україна".

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