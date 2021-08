Незалежність: головні перемоги і промахи

А найболючіші промахи стосуються економіки і безпеки

У вівторок, 24 серпня, Україна в 30-й, ювілейний раз, відзначає День незалежності. Це ознаменується цілим рядом урочистих заходів по всій країні. "Телеграф" збере все найважливіше і цікаве по темі.

Напередодні свята ми попросили політичного експерта, дипломата Вадима Трюхана назвати основні перемоги і поразки України за 30 років незалежності, а також окреслити перспективи нашої країни.

За словами Вадима Трюхана, якщо позначати ключові перемоги, то вони наступні.

По-перше, вдалося забезпечити визнання незалежності України практично всіма країнами світу.

По-друге, були укладені угоди про дружбу і співробітництво і про державний кордон з усіма сусідами, включаючи Росію (яка пізніше знехтувала всіма домовленостями).

По-третє, вийшли на укладення угоди про асоціацію з ЄС і Хартії про особливе партнерство з НАТО, а також на формат стратегічного партнерства з США і Туреччиною.

По-четверте, створили зони вільної торгівлі з Канадою та Ізраїлем.

По-п’яте, ми стали надійним учасником всіх без винятку миротворчих місій ООН і деяких операцій в рамках єдиної політики безпеки і оборони ЄС.

По-шосте, створили стабільну антипутінську коаліцію держав, які стабільно голосують за резолюцію на підтримку України і засудження незаконних дій Росії в рамках Генеральної Асамблеї ООН, ОБСЄ, Ради Європи та на інших міжнародних переговорних платформах.

По-сьоме, вдалося залучити серйозну фінансову і технічну допомогу міжнародної спільноти, необхідну для вирішення більшості викликів, з якими зіткнулася Україна в результаті Чорнобильської катастрофи.

По-восьме, — провели на належному рівні Чемпіонат Європи з футболу 2012, два фіналу Євробачення, фінал Ліги чемпіонів 2018, а також ряд багатосторонніх заходів високого рівня.

По-дев’яте, домоглися безвізового режиму поїздок з ЄС.

По-десяте, вдалося переконати деяких ключових стратегічних партнерів (США, Великобританія, Туреччина, Канада та інші) почати надавати Україні зброю для ЗСУ.

І last but not least (хоча і останнє, але не менш важливе), — отримали Томос, в результаті чого була створена Православна церква України.

«Найбільш неприємні і болючі для України поразки в основному стосуються сфери безпеки і економіки», — зазначає Вадим Трюхан.

І також позначає десять таких пунктів і ще один — last but not least.

По-перше, не вдалося зупинити Росію від агресії.

По-друге, пішли хибним шляхом врегулювання військового конфлікту з Росією, — замість того, щоб задіяти механізми Будапештського меморандуму, були придумані абсолютно недієздатні Нормандський формат і підлеглий йому Мінський процес.

По-третє, були упущені шанси на отримання ПДЧ НАТО в 2008-му році і статусу головного партнера США поза НАТО в 2014-15 рр.

По-четверте, не вдалося на початку 90-х, за прикладом держав Балтії та Східної Європи, вибудувати відносини політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, обмежившись на понад 20 років форматом партнерства та співробітництва.

По-п’яте, допустили повернення Росії в ПАРЄ.

В-шосте, уклали абсолютно порожній документ — Будапештський меморандум, який повинен був гарантувати територіальну цілісність України, взамін третього по величині в світі ядерного потенціала.

По-сьоме, не вдалося стати повністю незалежною країною.

По-восьме, не вдалося залучити в Україну масштабні інвестиції, які б гарантували присутність в країні топових транснаціональних компаній.

По-дев’яте, побили горщики з важливими партнерами-сусідами, в першу чергу з Угорщиною і Білоруссю, а також в деякій мірі з раніше надійним партнером Грузією.

По-десяте, не вдалося скористатися сприятливим ставленням і навіть симпатією міжнародного співтовариства після Помаранчевої революції і змінити динаміку відносин із Заходом.

"І ще один важливий момент, з якого слід винести правильні висновки. За 30 років незалежності Україна так і не знайшла ефективну модель гарантування власної безпеки, незалежності та суверенітету. Більш того, проблема окупації Росією більше 7% території стала ключовою проблемою зовнішньої політики, яка відволікає величезні ресурси держави на спроби її вирішення", — підкреслює Вадим Трюхан.

На його думку, про перспективи України говорити досить складно. Не все залежить від нас. Хоча і багато.

"Тим не менш, слід враховувати два сценарії, які можуть бути реалізовані, — зазначає Вадим Трюхан. — Перший: побудова ефективної розвиненої держави з шансами на входження в G20 за 30 років у разі проведення базових реформ і подолання корупції. Другий: фрагментація України в випадку, якщо при владі ще кілька років будуть залишатися (в своїй більшості) популісти і дилетанти, що нічого не розуміють в тому, що таке державний менеджмент і держава як така. Крім того, багато чого буде залежати від того, як поведе себе Володимир Путін і його Кооператив "Озеро", а також Адміністрація Байдена, яка, як виявилося, далека від бажання глибоко заглиблюватися в українські справи. Особливо після ганебної втечі з Афганістану".

