Независимость: главные победы и промахи

А самые болезненные промахи касаются экономики и безопасности

Во вторник, 24 августа, Украина в 30-й, юбилейный раз, отмечает День независимости. Это ознаменуется целым рядом торжественных мероприятий по всей стране. "Телеграф" соберет все самое важное и интересное по теме.

Накануне праздника мы попросили политического эксперта, дипломата Вадима Трюхана назвать основные победы и поражения Украины за 30 лет независимости, а также очертить перспективы нашей страны.

По словам Вадима Трюхана, если обозначать ключевые победы, то они следующие.

Во-первых, удалось обеспечить признание независимости Украины практически всеми странами мира.

Во-вторых, были заключены соглашения о дружбе и сотрудничестве и о государственной границе со всеми соседями, включая Россию (которая позже попрала все договоренности).

В-третьих, вышли на заключение соглашения об ассоциации с ЕС и Хартии об особом партнёрстве с НАТО, а также на формат стратегического партнёрства с США и Турцией.

В-четвёртых, создали зоны свободной торговли с Канадой и Израилем.

В-пятых, мы стали надёжным участником всех без исключения миротворческих миссий ООН и некоторых операций в рамках единой политики безопасности и обороны ЕС.

В-шестых, создали стабильную антипутинскую коалицию государств, которые стабильно голосуют за резолюцию на поддержку Украины и осуждение незаконных действий России в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, ОБСЕ, Совета Европы и на других международных переговорных платформах.

В-седьмых, удалось привлечь серьезную финансовую и техническую помощь международного сообщества, необходимую для решения большинства вызовов, с которыми столкнулась Украина в результате Чернобыльской катастрофы.

В-восьмых, – провели на надлежащем уровне Чемпионат Европы по футболу 2012, два финала Евровидения, финал Лиги чемпионов 2018, а также ряд многосторонних мероприятий высокого уровня.

В-девятых, добились безвизового режима поездок с ЕС.

В-десятых, удалось убедить некоторых ключевых стратегических партнеров (США, Великобритания, Турция, Канада и другие) начать предоставлять Украине оружие для ВСУ.

И last but not least (хотя и последний, но не менее важный), получили Томос, в результате чего была создана Православная Церковь Украины.

«Самые неприятные и болезненные для Украины поражения в основном касаются сферы безопасности и экономики», – отмечает Вадим Трюхан.

И также обозначает десять таких пунктов и еще один – last but not least.

Во-первых, не удалось остановить Россию от агрессии.

Во-вторых, пошли по ложному пути урегулирования военного конфликта с Россией, – вместо того, чтобы задействовать механизмы Будапештского меморандума, были придуманы абсолютно недееспособные Нормандский формат и подчиненный ему Минский процесс.

В третьих, были упущены шансы на получение ПДЧ НАТО в 2008-м году и статуса главного партнера США вне НАТО в 2014-15 гг.

В-четвёртых, не удалось в начале 90-х, по примеру государств Балтии и Восточной Европы, выстроить отношения политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, ограничившись на более 20 лет форматом партнёрства и сотрудничества.

В-пятых, допустили возвращение России в ПАСЕ.

В шестых, заключили абсолютно пустой документ – Будапештский меморандум, который должен был гарантировать территориальную целостность Украины, взамен на третий по величине в мире ядерный потенциал.

В-седьмых, не удалось стать полностью энергонезависимой страной.

В-восьмых, не удалось привлечь в Украину масштабные инвестиции, которые бы гарантировали присутствие в стране топовых транснациональных компаний.

В-девятых, побили горшки с важными партнерами-соседями, в первую очередь с Венгрией и Беларусью, а также в некоторой мере с ранее надёжным партнёром Грузией.

В-десятых, не удалось воспользоваться благоприятным отношением и даже симпатией международного сообщества после Оранжевой революции и изменить динамику отношений с Западом.

"И еще один важный момент, из которого следует вынести правильные выводы. За 30 лет независимости Украина так и не нашла эффективную модель гарантирования собственной безопасности, независимости и суверенитета. Более того, проблема оккупации Россией более 7% территории стала ключевой проблемой внешней политики, которая отвлекает огромнейшие ресурсы государства на попытки ее решения", – подчеркивает Вадим Трюхан.

По его мнению, о перспективах Украины говорить довольно сложно. Не все зависит от нас. Хотя и многое.

"Тем не менее, следует учитывать два сценария, которые могут быть реализованы, – отмечает Вадим Трюхан. – Первый: построение эффективного развитого государства с шансами на вхождение в G20 за 30 лет в случае проведение базовых реформ и преодоление коррупции. Второй: фрагментация Украины в случае, если при власти ещё несколько лет будут оставаться (в своём большинстве) популисты и дилетанты, ничего не понимающие в том, что такое государственный менеджмент и государство как таковое. Кроме того, многое будет зависеть от того, как поведёт себя Владимир Путин и его Кооператив "Озеро", а также Администрация Байдена, которая, как оказалось, далека от желания глубоко углубляться в украинские дела. Особенно после позорного бегства из Афганистана".

