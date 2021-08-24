Большинство стран, принявших участие в Крымской платформе, осудили действия России

В понедельник, 23 августа, в Украине прошел международный саммит "Крымская платформа", посвященный ситуации с Крымом, аннексированным Россией в 2014 году.

Статья на сайте "Politico" рассказывает об основных моментах саммита. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон отсутствовали в Киеве, поскольку газовые переговоры имели приоритет над оккупированным полуостровом.

Международный саммит, состоявшийся в понедельник в Украине, посвященный бедственному положению оккупированного Россией Крыма, также привлек внимание к неспособности Запада заставить Кремль отказаться от него.

Несмотря на семь лет экономических санкций со стороны ЕС и его союзников, Москва по-прежнему твердо контролирует полуостров, на который она вторглась в 2014 году и поглотила после референдума, проведенного с участием танков и вооруженных солдат на улицах.

Президент Украины Владимир Зеленский организовал в понедельник саммит под названием "Крымская платформа", чтобы противостоять отсутствию внимания мировой общественности к текущей ситуации на Черноморском полуострове.

Позиция президента ЕС

В мероприятии приняли участие лидеры из более чем 40 стран, а также президент Европейского совета Шарль Мишель, который выступил с острой речью, в которой заявил, что Брюссель никогда не признает Крым в составе России.

Отметив, что Украина отмечает 30-летие независимости после распада Советского Союза, Мишель сказал: "Я сразу перейду к делу: независимость означает суверенитет, а это означает территориальную целостность в рамках международно признанных границ".

Он прямо подтвердил непоколебимую позицию ЕС: "Мы не признаем и не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Мы продолжим строго соблюдать нашу политику непризнания. И мы будем твердо противостоять любым нарушениям международного права".

Какую сторону заняли Германия и Франция

Но отсутствие двух самых видных национальных лидеров ЕС, канцлера Германии Ангелы Меркель, которая вместо этого посетила Киев в воскресенье, и президента Франции Эммануэля Макрона, говорит о том, что саммит рассматривался как в значительной степени бесполезное мероприятие по обмену сообщениями, и что присутствие на нем не стоит риска обострения противостояния с президентом России Владимиром Путиным.

Меркель, которая приближается к окончанию своего четвертого и последнего срока пребывания на должности, на прошлой неделе посетила Путина в Москве и дала понять, что ее главным приоритетом является достижение соглашения, гарантирующего Украине еще пять лет доходов от транзита природного газа из России, несмотря на то, что скоро будет завершено строительство газопровода "Северный поток — 2", который Россия могла бы использовать для транзита газа в обход Украины.

Однако стоит прояснить ситуацию и заметить, что Германия вместо этого отправила на саммит своего министра экономики и энергетики Питера Альтмайера, который в кулуарах саммита провел переговоры с министром энергетики Украины Германом Галущенко и министром энергетики США Дженнифер Гранхольм, возглавлявшей американскую делегацию из трех человек.

Россия упрямо стоит на своем

В отличие от военного конфликта на востоке Украины, который продолжается только благодаря поддержке Россией, и который является предметом мирного процесса в нормандском формате во главе с Германией и Францией, оккупация Крыма и Севастополя почти нее обсуждается международными дипломатами.

Путин ясно дал понять, что считает аннексию Крыма не подлежащей обсуждению. Крымчанам выдали российские паспорта, и Кремль потратил около 2,6 миллиарда евро на строительство моста, соединяющего Крым с материковой частью России. Местные жители и правозащитные группы сообщают о жесткой дискриминации крымскотатарской общины, а также о принудительных депортациях и других нарушениях прав.

Москва подчеркнула исторические, языковые и культурные связи Крыма с Россией в качестве оправдания аннексии, а также результаты референдума 2014 года, в ходе которого было заявлено, что более 80 процентов жителей проголосовали за то, чтобы стать частью России. Референдум был признан нелегитимным большинством правительств мира из-за российского военного присутствия.

Несколько лидеров выступили с речами, осуждающими аннексию России. "Это вопиющее нарушение международного права все еще стоит на международной повестке дня", — сказал президент Латвии Эгилс Левитс. "Уважение границ, уважение территориальной целостности государств — основа мира".

Нежелание идти на обострение отношений

Но некоторые лидеры на саммите, такие как президент Словении Борут Пахор, выразили некоторую двойственность. Пахор подчеркнул, что у Словении хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, и выразил надежду, что страны решат свои проблемы.

"Я приехал сюда также, чтобы призвать к искреннему диалогу между Украиной и Российской Федерацией", — сказал он. "У Словении хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией. Как решительный сторонник добрососедских отношений, я искренне желаю, чтобы Украина и Россия когда-нибудь каким-то образом урегулировали свои двусторонние отношения".

Большинство было с Украиной

Однако большинство лидеров явно заняли сторону, противостоящую России. Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, бывший премьер-министр Латвии, сказал: "Крым — это Украина. Я родом из Прибалтики. Мы знаем, что значит потеря свободы и суверенитета".

Зеленский в своем выступлении на открытии саммита описал захват Крыма Россией как вопрос огромного глобального значения, поскольку он продемонстрировал неуважение к международным законам и нормам..

"Этот вопрос важен для всего мира", — сказал он. "Украинский Крым был гарантией региональной стабильности. Теперь это пороховая бочка".

Он добавил: "Оккупация Крыма также ставит под сомнение эффективность всей системы международной безопасности, принципы территориальной целостности и нерушимости границ".

Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма

На внутреннем фронте правительство Зеленского упорно работало, чтобы продемонстрировать поддержку Крыма, который был определен как автономная республика в соответствии с украинской конституцией и где местные власти и жители долгое время жаловались на отсутствие должного внимания со стороны Киева до российского вторжения.

В своем выступлении Зеленский отметил, что в марте его правительство приняло Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, а украинский парламент принял закон о предоставлении крымским татарам особого статуса как коренной общины. Он также отметил, что парламент отменил закон о создании "свободной экономической зоны", который, по словам критиков, использовался в качестве механизма для обхода санкций.

Несмотря на повышенное внимание к Крыму, саммит в понедельник был проведен на украинском, английском и крымскотатарском языках, но не на русском, который является родным для большинства жителей Крыма. Это была небольшая деталь, которая, тем не менее, проиллюстрировала степень, до которой даже язык стал глубоко политизированным за семь лет войны между Россией и Украиной.

Зеленский сослался на нарушения прав со стороны оккупационных властей, умоляя о международной поддержке для оказания давления на Россию.

"Крым стал территорией, где права и свободы человека грубо и систематически нарушаются", — сказал он. "Политические преследования, насильственные исчезновения, незаконное задержание более 100 политических заключенных, пытки, подавление свободы СМИ и религии, экспроприация собственности, принудительные демографические изменения, незаконный призыв украинских граждан в российскую армию, пропаганда войны среди детей — такие, к сожалению, печальные реалии Крыма сегодня".

По его словам, Украина не может решить проблему в одностороннем порядке.

"Мы понимаем, что одна Украина никогда не сможет вернуть Крым", — сказал Зеленский. "Я сделаю все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы".

В своем выступлении президент Европейского совета Шарль Мишель сказал, что санкции ЕС, принятые в 2014 году для наказания России, обошлись "дорого". Однако эти меры, похоже, не повлияли на решимость Путина. Тем не менее, Мишель сказал, что они останутся в действии.

"Мы хотим повторить, что Украина никогда не будет одна", — сказал он. "И что Крым это Украина".

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