Рус

Кремль гнівно відреагував на Кримську платформу і назвав її "недружньою"

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
Читати російською
Автор
85
Кремль гнівно відреагував на Кримську платформу і назвав її "недружньою" Новина оновлена 23 серпня 2021, 14:39
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков

Спікер Путіна також назвав Крим "російським регіоном"

В Україні сьогодні, 23 серпня, проходить саміт Кримської платформи, проведення якого не дає спокою Кремлю. У РФ саміт назвали "недружнім, антиросійським заходом".

Відповідну заяву озвучив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, ставлення до Кримської платформи у Росії — недружнє. Більше того, Кремль вважає саміт "антиросійським заходом", а Крим у своїй заяві Пєсков назвав "російським регіоном".

Ми ставимося до цього заходу як до надзвичайно недружнього по відношенню до нашої країни. Ми категорично не сприймаємо подібні твердження щодо "російського регіону", щодо Криму. В цьому плані ставлення абсолютно однозначне — ставимося як до антиросійського заходу,

Нагадаємо, у Києві розпочався перший в історії саміт "Кримської платформи", на який з’їхалися перші особи іноземних держав. На саміті присутні 45 представників держав. Більшість з них заявляють про повну підтримку України у питанні Криму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що потрібно знати про перший саміт "Кримської платформи" і чому він був під загрозою зриву.

У Києві стартував саміт Кримської платформи — як він виглядає (фоторепортаж з місця подій)
Політика
У Києві стартував саміт Кримської платформи — як він виглядає (фоторепортаж з місця подій)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Києві стартував саміт Кримської платформи — як він виглядає (фоторепортаж з місця подій)
У Києві стартував саміт Кримської платформи — як він виглядає (фоторепортаж з місця подій)
Дата публікації
Категорія
"Вона хіба не в Росії?": Українці захейтили Ротару в мережі після нагороди від Зеленського
"Вона хіба не в Росії?": Українці захейтили Ротару в мережі після нагороди від Зеленського
Дата публікації
Категорія
Біля Верховної Ради урочисто підняли прапор України — фоторепортаж
Біля Верховної Ради урочисто підняли прапор України — фоторепортаж
Дата публікації
Категорія
Недобиті політичні залишки: Зеленський натякнув на швидкий "струс" Кабміну
Недобиті політичні залишки: Зеленський натякнув на швидкий "струс" Кабміну
Дата публікації
Категорія
В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер
В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер