Сьогодні відбудеться перший саміт Кримської платформи — що потрібно знати про нього і хто буде присутній

"Телеграф" зібрав всю актуальну інформацію про саміт "Кримської платформи", який відбудеться вже сьогодні

В Україні вже сьогодні, 23 серпня, відбудеться найважливіша для чинної влади подія — саміт "Кримської платформи". У ньому візьмуть участь представники понад 40 країн світу. Також анонсовано підписання низки важливих для України документів.

Підготовка до саміту була тривалою і складною, як мінімум тому, що "Кримська платформа" розбурхала російську владу.

"Телеграф" розповідає, навіщо потрібна "Кримська платформа", чому вона могла не відбутися і хто у підсумку на неї приїде.

Що це за саміт і навіщо він потрібен?

Кримська платформа — дипломатична ініціатива нинішньої української влади. Проведення цього саміту президент України Володимир Зеленський анонсував 20 жовтня 2020 року.

Головний задум ініціативи — повернення питання Криму до порядку денного, що у підсумку повинно закінчитися поверненням півострова під контроль України.

Сам Зеленський неодноразово говорив, що країни, які підтвердили свою участь у саміті піддаються ризику через жорстку позицію РФ у цьому питанні. При цьому свою участь у Кримській платформі підтвердили 45 країн.

Чому саміт міг не відбутися?

Першопочатково "Кримська платформа" розбурхала владу Російської Федерації. Неодноразово Москва тиснула на країни з вимогою відмовитися від участі в саміті. Доходило навіть до шантажу.

Крім того, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Росія хотіла зірвати Кримську платформу за допомогою спеціальної групи при Міністерстві закордонних справ РФ.

"У російському МЗС діє ціла група, завдання якої — "завалити" саміт Кримської платформи, що дуже серйозно вони сприймають цю ініціативу. Поки в Україні розповідають, що це якась формальність, в Росії насправді вважають Кримську платформу серйозною загрозою і серйозно їй протидіють", - заявив Кулеба 2 травня в ефірі "Радіо свобода".

Також представники російської влади неодноразово дозволяли собі провокаційні висловлювання щодо саміту. Зокрема, глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "Кримську платформу" шабашем. А окупанти Криму пригрозили "хворобливими наслідками" учасникам саміту.

Хто у підсумку буде брати участь?

Незважаючи на всі вищевказані перипетії, участь у саміті "Кримська платформа" підтвердили представники 45 держав і організацій. По завершенню саміту вони повинні підписати відкриту декларацію по окупованому півострову.

Відомо, що саміт збере 14 глав держав — Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови, Словенії та Фінляндії. Також в "Кримській платформі" візьме участь президент Європейської ради.

Решта майже 30 країн і організацій-учасниць саміту надішлють керівників різних відомств, прем’єр-міністрів і глав парламенту.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що така підтримка — це вже перемога.