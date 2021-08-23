В Украину прилетел "Шмыгаль" от Евросовета Шарль Мишель (фото)
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Шарль Мишель будет представлять ЕС на саммите Крымской платформы
В Украину с двухдневным визитом прибыл председатель Европейского совета Шарль Мишель. Политик, который внешне очень похож на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, будет представлять руководство Евросоюза на саммите Крымской платформы.
О приезде председателя Евросовета вечером воскресенья, 22 августа, сообщила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Twitter.
По ее словам, Шарль Мишель 23 и 24 августа примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины и в саммите Крымской платформы.
Также известно, что 23 августа председатель Евросовета встретится с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, после чего выступит на инаугурационном саммите и посетит Крымскую Платформу.
А уже 24 августа посетит официальные мероприятия по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.
Стоит отметить, что удивительное сходство Шарля Мишеля и Дениса Шмыгаля не один день обсуждали пользователи соцсетей. Политиков называли братьями-близнецами, двойниками, клонами, а некоторые не могли отличить настоящего Шмыгаля от зарубежного Мишеля.
Подтверждение сходства политиков на фото:
Шмыгаль (слева) и Мишель. Фото: КМУ
Как сообщал "Телеграф" ранее, на первый саммит Крымской платформы приедут 44 представителя из разных стран и организаций. Среди них 14 глав государств и правительств ЕС.
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