Укр

В Украину прилетел "Шмыгаль" от Евросовета Шарль Мишель (фото)

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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В Украину прилетел "Шмыгаль" от Евросовета Шарль Мишель (фото) Новость обновлена 23 августа 2021, 07:37
Денис Шмыгаль и Шарль Мишель

Шарль Мишель будет представлять ЕС на саммите Крымской платформы

В Украину с двухдневным визитом прибыл председатель Европейского совета Шарль Мишель. Политик, который внешне очень похож на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, будет представлять руководство Евросоюза на саммите Крымской платформы.

О приезде председателя Евросовета вечером воскресенья, 22 августа, сообщила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в Twitter.

По ее словам, Шарль Мишель 23 и 24 августа примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины и в саммите Крымской платформы.

Также известно, что 23 августа председатель Евросовета встретится с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, после чего выступит на инаугурационном саммите и посетит Крымскую Платформу.

А уже 24 августа посетит официальные мероприятия по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Стоит отметить, что удивительное сходство Шарля Мишеля и Дениса Шмыгаля не один день обсуждали пользователи соцсетей. Политиков называли братьями-близнецами, двойниками, клонами, а некоторые не могли отличить настоящего Шмыгаля от зарубежного Мишеля.

Подтверждение сходства политиков на фото:

Денис Шмыгаль и Шарль Мишель
Денис Шмыгаль и Шарль Мишель

Шмыгаль (слева) и Мишель. Фото: КМУ

Как сообщал "Телеграф" ранее, на первый саммит Крымской платформы приедут 44 представителя из разных стран и организаций. Среди них 14 глав государств и правительств ЕС.

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