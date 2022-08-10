Украина вновь поднимет тему Крыма: Зеленский заявил о подготовке важного саммита
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Работы по подготовке саммита уже идут
Украина готовит второй саммит Крымской платформы, который в этом году пройдет немного в другом формате, но оттого будет не менее значимым.
Как сообщил в своем традиционном видеообращении президент Владимир Зеленский, в Украине не забывают, что война с россией началась с оккупации Крыма и его возвращением должна закончиться.
Он отметил, что присутствие россиян в Крыму несет угрозу для всей Европы и для глобальной стабильности.
Зеленский напомнил, что Крымская платформа стала ключевой дипломатической площадкой для работы по освобождению полуострова. Новый саммит пройдет и в этом году, а работы по его подготовке уже идут.
Глава государства не стал вдаваться в подробности, однако отметил, что в этом году ее работа будет не менее весомой, чем в прошлом.
"Формат будет другим, но значение — еще большим", — сказал он.
Как сообщалось ранее, 23 августа 2021 года в Киеве прошел первый саммит "Крымской платформы", на котором собрались высокопоставленные представители более 40 стран и международных организаций.
В россии его проведение тогда восприняли, как "антироссийское мероприятие" и "чрезвычайно недружественный жест".