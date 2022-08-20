Первая фаза началась: эксперт рассказал, как продвигается деоккупация Крыма
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По мнению Сенченко, мировое сообщество поняло, что Крым является важным инструментом агрессии в руках путина и заинтересовано в быстром освобождении полуострова.
Взрывы и пожары на военных объектах типа аэродромов Бельбек под Севастополем и "Нитка" в Новофедоровке возле города Саки свидетельствуют — первая фаза деоккупации Крыма от россиян началась. Такое мнение высказал бывший глава Совмина АР Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.
В своем интервью изданию "Обозреватель" Сенченко отметил, что мировое сообщество начинает обращать все большее внимания на проблему аннексированного полуострова, чего не было все предыдущие годы, когда она проходила словно за скобками, а во время тех же Минских переговоров говорилось больше о Донбассе. "Я думаю, что это отличие, которое было заложено еще в Минских соглашениях, где о Крыме забыли, а иногда просто лгали, рассказывая, что он там имеется в виду, – это отличие сегодня уже практически стерлось", — сказал он.
Сенченко также отметил, что США и Великобритания уже поняли: Крым для владимира путина – это не просто "личная святыня" и не политический вопрос, а военный плацдарм для установления тотального контроля над Черным и Азовским морями. Из него он занимается дестабилизацией ситуации в Средиземноморье, на Ближнем Востоке, в Сирии и других точках. Европа тоже постепенно начинает осознавать эту угрозу. "Поэтому освобождение Крыма — это не только украинская задача. Это стало уже нашей общей задачей. Поэтому я думаю, что поддержка будет", — спрогнозировал политик.
А взрывы, произошедшие в последнее время в Крыму, он назвал первыми шагами к фактической деоккупации полуострова, а не только разрушением тылов херсонской группировки российской армии. "Другое дело, что украинское руководство по-прежнему объединяет все возможные методы — и это правильно — экономического давления, дипломатические и военные усилия, находящиеся на первой фазе своей реализации, для того, чтобы достичь фактического освобождения Крыма", — высказал мнение Сенченко.
Впрочем, прогнозирование сроков деоккупации полуострова он назвал безответственным и отметил, что сейчас можно говорить только о первой фазе. Эксперт посоветовал властям применять при этом различные методы воздействия, в частности, заниматься психологическим влиянием на захватчиков. "Необходимо скорее принять закон, который даст четкий ответ украинским гражданам, живущим в Крыму, кого украинская власть и закон считают жертвами агрессии и оккупации, а кого – приспешником оккупантов. Это приведет к очень быстрой поляризации населения Крыма и создаст внутри второй фронт за освобождение Крыма", — считает Сенченко. Создание Консультационного совета по деоккупации и реинтеграции Крыма он назвал важным шагом, но отметил, что многое будет зависеть от того, кто войдет в его состав, как быстро и насколько качественно он будет принимать решения и как они будут реализовываться. "Потому как там непочатый край работы, который нужно делать сейчас, а не потом, после фактического освобождения Крыма", — резюмировал он.
Как сообщал "Телеграф", украинские власти уже нескрываемо называют Крымский мост своей ближайшей целью на полуострове. Это позволит прекратить перекидывание войск и техники россиян в Украину и вызовет панику среди российских переселенцев. А глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что важно, чтобы такой удар произошел уже в этом году.