Волна взрывов добралась до Севастополя: "бавовна" случилась на аэродроме Бельбек (карта)

В оккупированном городе местные жители слышали взрывы

В четверг, 18 августа, на 176-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в районе военного аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму возле Севастополя произошли взрывы.

Об этом сообщают местные telegram-каналы. Очевидцы рассказали, что слышали несколько взрывов в районе аэродрома. После них была слышна сирена и видели машины МЧС.

В сети появились видео со звуками прилета.

Аэропорт Бельбек на карте

Аэропорт Бельбек на карте

Справка: Бельбек — аэродром на северо-западе Севастополя. После российской оккупации Крыма не осуществляет пассажирские рейсы. Объект с 2014 года обслуживает только военные самолеты рф.

В марте в воздушных силах Украины информировали, что на аэродроме Бельбек базируются Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М. После реконструкции в 2020 году этот аэродром может принимать и стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС.

Напомним, 18 августа произошла целая серия "бавовны", в частности в Крыму, где жители Керчи слышали взрывы. Кроме того, мощный взрыв произошел в Белгородской области (россия), где часами детонировали боеприпасы на складе оккупантов.

Ранее сообщалось, что 9 августа в Крыму "бавовна" случилась на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке. 16 августа взрыв произошел на военной авиабазе захватчиков в пгт Гвардейское возле Симферополя.