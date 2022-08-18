Сильная "бавовна" произошла в россии на складе боеприприпасов близ Украины: подробности (видео)

В рф горит склад боеприпасов

В четверг, 18 августа, на 176-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Белгородской области (россия) произошла очередная "бавовна".

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своем telegram-канале. В рф, как обычно, заявили, что пострадавших нет, при этом в округе проводится эвакуация. Взрыв произошел в районе села Тимоново. Причина пожара устанавливается…

"В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается", — написал Гладков.

Тимоново на карте

В сети пользователи публикуют кадры инцидента.

Напомним, 16 августа в оккупированном Крыму вблизи Джанкоя произошли взрывы и пожар на складе боеприпасов. Местные "власти" заявили о "возгорании". В этот же день в центре полуострова заметили столб дыма. Как оказалось, взрывы произошли на военной авиабазе в пгт Гвардейское возле Симферополя. Первая "бавовна" в Крыму произошла на аэродроме в Новофедоровке еще 9 августа. Там могли находиться десяток-другой самолетов и несколько вертолетов.