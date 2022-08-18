Война — день 176: россияне давят на Донбассе и продолжают "утюжить" мирные города ракетами

Оперативно о главном 18 августа

Широкомасштабное вторжение россии в Украину длится уже 176 дней. Несмотря на уничтожение артиллерией ВСУ многочисленных складов с боеприпасами и топливом противника, российские войска продолжают атаковать почти на всех участках фронта и более того, местами даже имеют определенные успехи.

В этом материале "Телеграф" информирует от главных событиях Украины и мира, которые произошли 18 августа, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 В Харькове растет число жертв после ракетного удара по общежитию. ГСЧС сообщает о 7 погибших и 13 раненных.

Напомним, о том что происходило 15 августа можно прочитать в материале: "Война — день 173: на Донбассе идут ожесточенные бои, но новая тактика ВСУ приносит плоды".

Данные за 16 августа доступны в статье: "Война — день 174: "бавовна" в Крыму и угроза ракетных ударов из Беларуси".

Информацию о происходившем 17 августа можно узнать в сводке: "Война — день 175: оккупанты давят на востоке, а ВСУ разносят российские базы в тылах".