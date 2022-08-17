Подоляк анонсировал "бавовну" на Крымском мосту

Подоляк заявил, что такие объекты должны быть уничтожены

Накануне в оккупированном Крыму произошли несколько взрывов на военных объектах. В Новофедоровке вспыхнуло на военном аэродроме, а 16 августа — на складе боеприпасов в Джанкойском районе. Пока российские туристы в панике пытаются уехать из Крыма, оккупанты в кремле заявляют о том, что примут меры, чтобы повторно не произошли подобные инциденты. С ними в той части, которая касается продолжения взрывов в оккупированном Крыму согласен советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью The Guardian он отметил, что в ближайшие два-три месяца украинцы могли бы увидеть больше таких случаев. Среди законных военных целей Украины на оккупированном полуострове есть и Крымский мост. Подоляк считает, что такие объекты должны быть уничтожены. Он также напомнил, что его построили незаконно после оккупации полуострова и именно Крымский мост — "основные ворота для снабжения российской армии в Крыму".

Напомним, что Украина официально не признавала свое участие в атаках на военные объекты россии на территории оккупированного Крыма, но приветствовала их. В последнем инциденте с взрывами в Джанкойском районе мог принять участие элитный украинский спецназ.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Деоккупация Крыма: что не так с новым указом Зеленского Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский о вопросах освобождения Крыма:

Как ранее писал "Телеграф", взрывы в Джанкойском районе взволновали оккупантов не просто так. Кроме того, что там находится военная часть с аэродромом, именно этот населенный пункт считают своеобразными "воротами" в Крым. Эксперты считают, что демилитаризация военных объектов в Крыму — первый шаг к деоккупации полуострова в ближайшие годы.