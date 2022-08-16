Ворота в Крым: чем Джанкой важен для россиян
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 104
Взрывы на территории Крымского полуострова весьма взволновали захватчиков
Утро вторника, 16 августа, началось с мощной "бавовны" вблизи Джанкоя. Свидетельства очевидцев расходятся: часть говорит о детонации снарядов в селе Майское, еще часть упоминает Азовское. Впрочем, эти населенные пункты находятся вплотную друг к другу, что и может создавать путаницу. В любом случае взрывы и пожар на месте инцидента весьма мощные. Многие российские пропагандисты и обычные граждане страны-агрессора обеспокоены подобным поворотом событий, и не удивительно, ведь Джанкой и ближайшие к нему села являются своеобразными "воротами" в Крым.
Что произошло с этим городом за восемь лет оккупации, почему он так важен для россиян и какие военные объекты оккупанты могут бояться потерять, расскажет "Телеграф". Специально для читателей мы сделали небольшую аналитическую сводку.
Следует сразу заметить, что как и в любом другом городе Крымского полуострова, в Джанкое проводят сильнейшую пропагандистскую кампанию, направленную против Украины. Это продолжалось с 2014 года, а особенно усилилось в феврале 2022-го. По городу и окрестностям часто туда-сюда катается российская военная техника с символами Z и V. При этом местные отлично понимают, как выглядя те, кто еще не был на войне и кого уже хорошенько потрепали ВСУ.
В Джанкойском районе еще до оккупации Крыма находился военный аэродром, который восемь лет назад был захвачен российскими солдатами. После этого на его территории разместили бойцов 39-го вертолетного полка 27-1 смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа армии рф.
Найти свежие изображения военного объекта, который находится под контролем рф, весьма сложно. При этом минобороны рф разместило план-карту расположения взлетных полос и других важных зданий на своем официальном сайте. Следует добавить, что под Джанкоем также располагаются минимум три авиационные эскадрильи врага. Военными используется техника марок Ми-8, Ми028, Ми-35М и Ка-52. Помимо этого здесь располагаются вертолеты российских пограничников.
Следует отметить, что аэродром находится на окраине Джанкоя, с северо-западной стороны к нему вплотную примыкает "военный городок" — микрорайон "Московский".
В 2019 году исполнилось пять лет с момента дислокации 39-го вертолетного полка в Джанкое. Оккупанты превратили это в праздник, устроив пышное празднование.
Впрочем, помимо расположения авиационной техники и военной базы, этот крымский город является весьма важным для россиян в плане транспортной развязки. Через него проходят основные автомобильные и железнодорожные трассы, которые сейчас позволяют противнику перебрасывать новую технику и личный состав на войну в Украине.
Неудивительно, что взрывы вблизи города — предположительно на одной из электроподстанций — весьма сильно встревожили российских захватчиков. При этом местные оккупационные "власти" таки официально подтвердили взрывы, подчеркнув, что их причиной стало некое "возгорание" на складе боеприпасов в Азовском. Что именно позволило случиться "возгоранию", оккупанты не сообщают.
Напомним, что неделю назад еще одна мощная "бавовна" произошла в Крыму рядом с поселком Новофедоровка. Взрывы раздались на местном аэродроме, из-за чего, вероятно, пострадало около десяти авиасудов оккупационной армии.