Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна — Тарас Березовец считает, что деоккупация Крыма может быть реализована в течение ближайших лет.

Вопрос деоккупации Крыма актуализировался после того, что случилось в Новофедоровке. ВСУ официально не признают, что имеют отношение к взрывам, которые произошли там. Но мы прекрасно понимаем, кто это сделал. Это явно была работа украинской армии. Как и то, что произошло 16 августа в районах Джанкоя и военной базы в Гвардейском под Симферополем.

В этом ракурсе создание президентом Украины Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя выглядит более чем уместным. Я не знаю, кто подсказал Зеленскому идею создания такого совета. Вполне возможно – американцы или британцы. Мол, крымскую тему нужно педалировать. Ковать железо, пока горячо.

И, действительно, учитывая участившиеся случаи демилитаризации российских военных объектов в Крыму, надежда на его деоккупацию окрепла. И я не исключаю, что она будет реализована в течение ближайших лет.