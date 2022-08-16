За взрывами в Крыму стоит элитный украинский спецназ? Что узнала NYT

Очевидные атаки с использованием скрытых сил в тылу врага подчеркивают изобретательность украинских сил

Утром 16 августа на территории аннексированного россией крымского полуострова, неподалеку от города Джанкой, снова раздалась серия взрывов. В очередном "хлопке", который произошел благодаря удару по составу кафиров с боеприпасами, подозревают украинское элитное подразделение.

Как пишет издание The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, украинское спецподразделение, действующее в тылу врага, несет ответственность за взрыв, выбросивший огромный огненный шар.

В свою очередь министерство обороны россии заявило, что взрыв был "диверсией".

Читайте также: Категория Блоги/мнения Демилитаризация российских военных объектов в Крыму приближает его деоккупацию Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна — Тарас Березовец считает, что деоккупация Крыма может быть реализована в течение ближайших лет.

Стоит отметить, что украинская сторона свою причастность к "хлопкам" в Крыму официально не подтверждаю, однако советник Офиса президента Михаил Подоляк в своем Твиттере намекнул, что Украина все же может быть причастна.

"Напоминаем: нормальный Крым – это Черное море, горы, отдых и туризм, а оккупированный россиянами Крым – это взрывы складов и высокий риск гибели оккупантов и воров. Демилитаризация в действии", – написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после взрывов, произошедших недавно на территории военного аэродрома в Новофедоровке, на аннексированном полуострове снова были слышны взрывы. По предварительным данным, здешние жители видели облако плотного дыма над военной авиабазой в пгт Гвардейское, расположенного недалеко от Симферополя.