Парад "бавовн" в Крыму: на этот раз "ничего не происходит" в Бахчисарае, Евпатории и не только

Не успел развеяться дым от взрыва возле здания штаба Черноморского флота россии в Севастополе, как крымский "хлопок" превратился в аплодисменты, если не сказать в овации. На взрывы жалуются жители Бахчисарая, Евпатории, Уютного и Молочного в Сакском районе, а также Терновки вблизи Севастополя. Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

Известно, что в Бахчисарае раздалось не менее трех взрывов. В Евпатории тоже было громко. Как потом сообщил коллаборант и глава оккупационного правительства полуострова сергей аксенов по прозвищу "гоблин", здесь якобы сработали системы системы противовоздушной обороны. Соответствующие следы в небе зафиксировали жители соседних сел Уютное и Молочное – они находятся западнее Евпатории, а на восточной окраине города находится испытательный аэродром. Кроме того, появилась информация о большом пожаре в районе села Терновка на окраине Севастополя.

Места, где в Крыму сегодня утром неспокойно

Местных жителей просят не выходить из дома хотя бы в ближайшие часы, хотя крымские телеграм-каналы и пишут о серии атак с мелких беспилотников и успешном отражении их системами ПВО. В то же время о том, что парад "бавовн" вызвал у оккупантов как минимум беспокойство, свидетельствует боевой вертолет, который подняли на патрулирование над Севастополем.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Русских в Крыму ждет своя долина Бекаа Украинский журналист Денис Попович увидел интересные аналогии между происходящей сейчас "бавовной" в Крыму и воздушным сражением в небе над ливанской долиной Бекаа в июне 1982 года, когда израильской авиацией были уничтожены десятки русских самолетов и зенитно-ракетных комплексов

Как сообщал "Телеграф", в последние дни в Крыму постоянно слышны взрывы. Эксперты говорят, что речь идет о начале первой фазы деоккупации полуострова.