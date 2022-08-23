Бездарная постановка или лифт моторолы: в сети обсуждают "покушение" на пушилина

Сначала украинцы обрадовались новостям, потом расстроились, что пушилин выжил, а потом это породило недоверие

День 23 августа этого года чуть не стал праздничным в придачу ко Дню украинского флага, ведь в оккупированном Донецке снаряд прилетел четко в здание, где находится администрация гауляйтера "ДНР", бывшего менеджера мошеннической компании "МММ" дениса пушилина. К сожалению, главарь боевиков и оккупантов выжил.

Сообщить об этом он лично приехал у зданию администрации. Рассказал о "преступном украинском режиме" и обвинил Запад в причастности к "бомбардировке гражданских в Донецке".

Первой реакцией украинцев в соцсетях на личное появление пушилина перед камерами после атаки, конечно, было разочарование. Ведь после "прилета" многие надеялись, что главаря "ДНР" постигла судьба его "коллеги" арсения "моторолы" павлова, взлетевшего в лифте на тротиловой тяге.

А вот потом появилось недоверие к самому инциденту. Пользователи соцсетей предположили, что это могла быть постановка, ведь пушилин приехал на место взрыва слишком быстро, хотя в разгар рабочего дня должен быть в "своем" офисе, саму локацию не окружили и даже очень быстро обнаружили обломки западной ракеты.

Но все же надежда, что "урода достанут" в людях не угасла.

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Как сообщал "Телеграф", россияне сейчас лихорадочно ищут оправдание для судилища над защитниками Мариуполя, которое должно состояться в разрушенном городе завтра, в День независимости Украины. Разведчики даже предполагают, что это судилище может стать второй Еленовкой – местом внесудебной казни украинских воинов. И "удар" по Донецку может оказаться таким оправданием.